俄羅斯宣布驅逐一名愛沙尼亞外交人員

中評社北京4月18日電／據新華社報導，俄羅斯外交部17日宣布，驅逐一名愛沙尼亞駐俄外交人員。



俄外交部網站17日發布消息說，俄外交部當日召見了愛沙尼亞駐俄臨時代辦，就上個月俄駐愛沙尼亞外交人員被“無端宣布為‘不受歡迎的人’”表示強烈抗議。基於對等原則，俄方將愛沙尼亞一名外交人員驅逐出境。



3月19日，愛沙尼亞外交部召見俄羅斯駐愛沙尼亞臨時代辦並向其發出外交照會，宣布一名具有外交身份的俄外交機構雇員為“不受歡迎的人”。