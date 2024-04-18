【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄羅斯宣布驅逐一名愛沙尼亞外交人員
http://www.CRNTT.com
2024-04-18 13:30:37
中評社北京4月18日電／據新華社報導，俄羅斯外交部17日宣布，驅逐一名愛沙尼亞駐俄外交人員。
俄外交部網站17日發布消息說，俄外交部當日召見了愛沙尼亞駐俄臨時代辦，就上個月俄駐愛沙尼亞外交人員被“無端宣布為‘不受歡迎的人’”表示強烈抗議。基於對等原則，俄方將愛沙尼亞一名外交人員驅逐出境。
3月19日，愛沙尼亞外交部召見俄羅斯駐愛沙尼亞臨時代辦並向其發出外交照會，宣布一名具有外交身份的俄外交機構雇員為“不受歡迎的人”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄無限期禁止235名澳大利亞人入境俄羅斯
(2024-04-18 13:06:10)
俄羅斯多個地區洪災形勢嚴峻
(2024-04-18 11:22:26)
俄羅斯多個地區洪災形勢嚴峻
(2024-04-18 11:18:01)
突發！俄維和部隊開始撤出納卡地區
(2024-04-18 10:12:41)
俄總統普京聽取洪災情況匯報 防汛形勢嚴峻
(2024-04-18 10:01:52)
俄稱擊落烏多種導彈 烏稱擊退俄進攻
(2024-04-18 09:42:18)
俄國防部稱首次摧毀英制L119榴彈炮
(2024-04-17 09:51:07)
俄稱打擊烏防空系統 烏稱襲擊俄軍事陣地
(2024-04-15 11:59:23)
俄軍方：烏克蘭新反攻計劃將是“徹底災難”
(2024-04-15 11:51:41)
烏稱擊中俄在盧甘斯克地區指揮所 俄暫無回應
(2024-04-15 09:40:04)