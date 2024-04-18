去年票房14億　成績倒退12年

中評社香港4月18日電／據大公報報導，回顧2023香港票房收入僅收14億元，金額倒退至2011年水平，十大港產片衹有四部的票房超過2000萬元。有市民表示，很喜歡看電影，但現時主要在網絡上觀看，已經很少進戲院，坦言“一來貴，二來要就時間”，只因周日“30元睇戲好抵”，才買票入場。



香港票房有限公司於今年初公布，2023年香港電影票房收入14.3億元，數字大幅倒退至2011年錄得13.9億元的水平，相對疫情前2019年的19.2億元總收入，下跌25.48%。



香港票房有限公司分析，2023年票房下跌，源於多項因素，包括市民疫情後外游增加、疫情期間拍攝停滯以致戲碼選擇不多、市民消費模式轉變等因素。



“串流電影可以隨時隨地看，入戲院要時間、要成本，電影票房下跌，並不限於香港，美國以至全球市場也一樣！”田啟文分析，現時部分電影在上映後不久，已可在各串流平台觀看，影響市民入戲院的意欲，電影票房下跌不只限於，港產片同時面對海外電影競爭，需要思考增強競爭力。



近日剛頒發的不同香港電影獎，不少提名及獲獎電影屬於劇情片類。田啟文認為，有關電影在本地有捧場客，但受題材限制，較難衝出國際，“投資者也在觀望，所以往往不敢投放大量資金，投資少一些，可以控制成本，就相對安全一些（減少虧蝕）。”



他認為，全球電影業也在尋找新思維，舉例美國的超級英雄電影，現時的叫座已經不大如前，要重新吸引觀眾入場，例如要以“現場感”、“一定要入戲院才感受得到”等方向出發，並加入新元素，電影業才可以﻿復甦。