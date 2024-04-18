烏克蘭切爾尼戈夫市遭襲擊　至少15人死亡

中評社北京4月18日電／據新華社報導，烏克蘭內務部長克利緬科17日在社交媒體發文稱，俄軍當天對烏北部切爾尼戈夫市發動導彈襲擊，造成至少15人死亡、61人受傷。俄方尚未對此作出回應。



切爾尼戈夫州軍事行政長官喬斯17日在社交媒體發文稱，當天早上，切爾尼戈夫市中心遭到3枚“伊斯坎德爾”導彈襲擊，一棟8層建築被摧毀。此外，一所醫院、一所大學和多棟高層住宅樓在襲擊中受損。救援工作仍在緊張進行中。



另據切爾尼戈夫州軍事管理局消息，數十名在導彈襲擊中受傷的切爾尼戈夫市民正在醫院接受治療。