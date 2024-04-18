中國代表：幫助加沙青年是安理會的責任

中評社北京4月18日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰17日表示，“讓後世免遭戰禍”是聯合國成立的初心，幫助加沙青年重沐和平曙光是安理會的責任。



傅聰在安理會“青年在應對地中海安全挑戰中的作用”公開會上說，環顧地中海地區，加沙衝突是最急迫的挑戰。半年多的衝突已造成3.4萬多人喪生，無數青年倒在瓦礫之下，或陷入失去親人的悲痛之中。他們本來可以成為教師、醫生和工程師，作社會的棟梁，但無情的戰火吞噬了他們的生命，毀滅了他們的家園，澆滅了他們對未來的希望。當務之急是全面落實安理會第2728號決議，立即實現停火。要推動解除對加沙地帶的封鎖，擴大人道准入，讓民眾獲得基本生存保障。衹有當每一位青年得享安全和尊嚴，地區和平與發展才有希望。



傅聰表示，當今世界很不太平，地中海地區也面臨著複雜的安全挑戰。部分國家國內矛盾突出，社會持續動蕩，非傳統安全挑戰層出不窮，威脅地區穩定和民眾生活。馬耳他倡議安理會討論地中海安全威脅，並特別關注青年的作用，具有積極意義。地中海的難移民問題形勢嚴峻，去年有超過3000人在偷渡時死亡或失蹤，其中包括大量青年。中方支持根據安理會授權應對非法移民和人口販運活動，同時有關行動要遵守國際法準則，保護難移民的人權和基本權利，不能讓海難悲劇一再上演。幫助欠發達地區加快發展，讓民眾安居樂業，可以消除難移民滋生的根源。中方呼籲發達國家加大對發展中國家的支持和援助，幫助他們發展經濟，改善民生。



傅聰說，“伊斯蘭國”等恐怖組織在北非、薩赫勒、敘利亞等地蠱惑青年從事暴力活動，並跨國流竄作亂，對整個地中海地區穩定構成威脅。國際社會要支持地區國家開展反恐行動，加強邊境管控和執法合作，遏制毒品走私、非法武器銷售對青年的侵害。聯合國要為有關國家前戰鬥人員解武復員提供更多支持，讓受衝突影響的青年重返社會。聯合國秘書長古特雷斯多次強調，僅靠安全手段無法鏟除恐怖主義。國際社會要重視經濟社會可持續發展，打破“因貧生恐”的惡性循環。要重視青年教育和就業，切斷極端思想、暴力文化和仇恨言論對青年的滲透。



傅聰說，地中海連接著亞非歐三大洲，孕育了燦爛的多元文明。面對地區紛繁複雜的安全挑戰，地區不同文明、不同民族、不同宗教之間相互尊重、交流互鑒、和諧共生，有助於促進理解、消弭分歧、化解衝突。中國領導人提出全球文明倡議，倡導尊重世界文明多樣性、加強國際人文交流合作。中方支持地中海國家加強文明對話，增進民心相通，攜手應對共同挑戰。鼓勵地中海各國青年在此方面走在前列，發揮重要作用。中方也期待這方面的合作和探索能夠為在全球範圍內促進不同文明對話、破解世界現實難題、推動人類和平發展帶來更多有益啟迪。