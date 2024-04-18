一季度超1.41億人次出入境

中評社北京4月18日電／據新華社報導，國家移民管理局18日通報2024年一季度移民管理工作主要數據。一季度，全國移民管理機構累計查驗出入境人員超1.41億人次，同比上升117.8%。



其中，內地居民6954.1萬人次、港澳台居民5911.5萬人次、外籍人員1307.4萬人次，同比分別上升114.9%、100.4%、305.2%。查驗出入境交通運輸工具735.3萬架（列、艘、輛）次，同比上升78.3%；其中，飛機19.4萬架次、列車2.4萬列次、船舶10.2萬艘次、機動車輛703.3萬輛次，同比分別上升158.6%、14.2%、15.9%、78.5%。



國家移民管理局一季度推出系列移民出入境政策措施，不斷優化區域性入境免簽、過境免簽、口岸簽證政策，共簽發普通護照635.7萬本、往來港澳台證件簽注2498.7萬人次，簽發港澳居民來往內地（大陸）通行證72.4萬人次，同比分別上升24.1%、30.5%、19.9%；累計簽發外國人簽證證件46.6萬人次、同比上升118.8%，免簽入境外國人198.8萬人次、同比上升266.1%；國家移民管理機構12367服務平台受理中外人員咨詢、意見建議等來電133.5萬通，平均滿意率達99.2%。



一季度，全國移民管理機構共偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件1萬餘起，抓獲犯罪嫌疑人1.4萬餘人；查處犯罪團夥213個，搗毀中轉窩點53個，查扣涉案交通運輸工具377輛（艘）。依法查處非法入境、非法居留、非法就業外籍人員2.3萬人，對其中符合法定情形的4551人執行遣送出境。查獲毒品案件200起256人，其中萬克以上案件38起，繳獲各類毒品2.5噸、制毒物品135.6噸。查繳各類槍支265支，查緝走私物品案值1.1億元。