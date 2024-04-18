司委會藍綠攻防　程序發言長達90分鐘

司法法制委員會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月18日電（記者 俞敦平）“立法院”司法法制委員會18日上午由民進黨召委鍾佳濱再次針對“國會”改革的議題，排審以民進黨團提出的“立法院”職權行使法部分條文修正草案”等共五項相關法案的提案。這引來中國國民黨“立委”們的不滿，並進行程序發言。藍委認為這次排審法案已經在15日由國民黨召委吳宗憲主持時審過。民進黨“立委”們也不甘示弱，紛紛登記多次的程序發言，藍綠委員們經過了90分鐘的程序性發言後，才正式進入提案說明和報告環節。



藍委們主張15日時，吳宗憲主持的會議就已經審理過今天的法案，他們提出了諸多論點，例如委員會依慣例同一法案應該由同一位召委負責排審，還有同一法案只審查一次等等，認為民進黨今日再度排審相同法案是在浪費時間。綠委們則指出，他們今日要審的內容和15日所審的並不同，有著明顯的差異，綠委主張他們的合憲，15日藍白委員們提出的內容違憲。



和15日的混亂場面相比，今日的會議相對有秩序，委員們發言秩序基本上都有維持。唯一的例外是當國民黨羅智強發言的時候，有部分綠委在座位上直接嗆聲喊說，國民黨的新科“立委”羅智強是新同學所以不懂。不過稍後，輪到其中一位嗆聲的綠委沈發惠發言時，還特別向羅智強致歉。不過由於雙方經過長達約90分鐘的程序發言後，並沒有達成共識，最後議程維持原定由民進黨召委排定的進行。