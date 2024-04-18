美聯儲“褐皮書”顯示美國物價溫和上漲

中評社香港4月18日電／美國聯邦儲備委員會17日發佈的全國經濟形勢調查報告顯示，自2月底以來，美國經濟略有增長，物價保持溫和漲勢。



新華社報導，這份報告根據美聯儲下屬12家地區儲備銀行的最新調查結果編制而成，也稱“褐皮書”。報告顯示，自上次“褐皮書”發佈以來，美聯儲下屬12個轄區整體經濟活動略有擴張，但有兩個轄區的經濟活動沒有變化。同時，消費者支出總體幾乎沒有增長；製造業活動略有下降，僅有三個轄區的製造業實現增長；住宅建設略有增加，多數轄區房屋銷售有所增長。



就業方面，多數轄區就業水平略有上升，勞動力供應有所增加，求職者質量有所提升，但也有部分崗位持續缺乏合格的勞動力，包括機械師、技術工人等。



物價方面，各轄區物價保持溫和上漲，其中六個轄區能源價格出現溫和上漲。由於企業將成本上漲轉嫁給消費者的空間大大減弱，企業

利潤率下降。業內專家通常認為，溫和上漲指的是不嚴重扭曲相對價格的物價上漲。



“褐皮書”還顯示，上述各轄區對未來總體經濟前景持謹慎樂觀態度，預計物價有望保持緩慢上漲態勢。隨著勞動力需求和供應保持相對穩定，就業機會有望進一步增加。



美聯儲每年發佈8次“褐皮書”，通過地區儲備銀行對全美經濟形勢進行摸底。該報告是美聯儲貨幣政策例會的重要參考資料。下一次美聯儲貨幣政策例會將於4月30日至5月1日舉行。