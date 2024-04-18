李四川選新北？徐巧芯：民進黨提不出對手　

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月18日電（記者 俞敦平）呼聲很高有望替中國國民黨出戰2026新北市長的台北市副市長李四川，18日上午在接受媒體人黃暐瀚專訪時，明確表示，他目前沒有參選的計劃。對此，國民黨“立委”徐巧芯18日於“立法院”受訪時，仍對李四川作為候選人出戰2026新北市長選舉充滿期待，她認為李四川的經歷完整，民進黨內是提不出能和他抗衡的對手。



李四川18日上午接受媒體人黃暐瀚專訪時，明確表示，他目前沒有參選的計劃，並強調他對於選舉並無興趣，更傾向於投身於實際的工程工作。



對此，徐巧芯認為，李四川在台灣民眾中的人氣非常高，多年來的辛勤工作贏得了大家的喜愛。同時李四川在黨內的評價極佳，民眾對他也有著深厚的感情。李四川曾經擔任過新北、高雄、台北三個“直轄市”的副市長，積累了豐富的行政經驗。徐巧芯認為，若李四川能夠挑戰新北市長的位置，將是最合適的人選，並表示如果民進黨能提名的人選與李四川相比，並沒有更出色的。



徐巧芯進一步指出，李四川一直以來都是以實事求是的態度處事，甚至在過去與前台北市長柯文哲有過多次的針對台智光弊案正面交鋒。她相信李四川的這種特質，使他非常適合擔任新北市市長。作為國民黨的一員，徐巧芯對於可能提名李四川為新北市長候選人的安排感到興奮，並對他充滿期待。