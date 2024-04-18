柯文哲表揚勞工　籲勞保改革越快越好

民眾黨主席柯文哲致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月18日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲今天出席全台總工會舉辦的模範勞工表揚大會，除了頒獎表揚優秀勞工，也大力爭取勞工團體支持，強調台灣民眾黨重視勞工發展，近期“立法院”黨團正在推動“中小企業發展條例”，為勞工權益發聲，他也呼籲政府勞保年金改革應越快越好，才能解決根本性的問題。



全台總工會18日舉辦“2024年全台模範勞工表揚大會”，共表揚103位模範勞工，民眾黨主席柯文哲親自出席，頒獎肯定獲推薦的模範勞工，感謝優秀勞工對台灣、社會和家庭的努力與奉獻，今年除了表揚模範勞工外，國際工會聯合會亞洲及太平洋區域組織（ITUC-AP）並從自然災害救助基金中捐助1萬美元，委請全台總公會協助捐贈挹注花蓮賑災。



柯文哲致詞感謝勞工朋友多年來對台灣經濟發展的貢獻，台灣在過去幾十年當中，在勞動議題方面是有一些進步，包括周休二日、最低工資要求、工安環境要求、勞動關係的改善等，不過總是還有一些可以更進步的空間，例如台灣勞動總工時在全世界的排名上仍偏高。



柯文哲並指出，台灣的勞工權益，勞保年金的改革非常重要，蔡英文前陣子找他去府內談的第一件事情就是勞保年金改革，這個相關的人數太多了，牽扯到1050萬勞工人數，絕對比軍公教年金改革的影響層面更大。