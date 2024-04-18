要求前助理銷毀手機涉滅證？高虹安不發一語

高虹安甩開官司爭議，今日出席國際論壇心情未受影響。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月18日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市長高虹安今日出席“2024世界竹論壇”開幕典禮，穿著黑色條紋套裝的她，心情看起來未受昨日因涉貪案出庭的影響，在全場來自30多個國家的200多位國際專家學者前，大秀英語能力且完全不吃螺絲，展現台大斐陶斐的實力。會後媒體追問堵訪官司議題，高虹安全程不發一語，快步離去。



“2024世界竹論壇”今日在新竹陽明交通大學大禮堂舉辦開幕典禮，包括高虹安、“農業部”林業及自然保育署長林華慶、台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、社團法人台灣竹會理事許倍銜與新竹陽明交大校長林奇宏等人都到場出席。



高虹安昨日首次以證人身分到台北地院出庭，與檢方展開激烈攻防，高強調擔任“立委”期間，從未指定辦公室零用金用途，並稱讚前辦公室主任陳奐宇和“水母”王鬱文等核心助理都很貼心，時不時都會墊錢幫她購買三餐等生活物品，但後來她卻發現沒人請款，才在工作群組提醒有幫她墊錢的人，記得去找前行政主任“小兔”黃惠玟請款。



高虹安也針對媒體報導她的零用金品項中的雙眼皮貼，解釋說是因為當時“立院”開議臨時需要拍照，只好趕緊拜託助理到屈臣氏買雙眼皮貼。而高虹安的前“立委”辦公室主任陳奐宇昨日在庭上作證時則稱，高曾在新竹市香山區一間小套房內，指示她刪除手機對話和電腦紀錄，還希望能銷毀以免被檢調還原。



針對要求前助理銷毀手機滅證與購買雙眼皮貼是為公務等議題，媒體在會後追問堵訪高虹安，但高全程不發一語，快步離去。