“立院”特調小組違憲嗎？黃國昌詢問周萬來

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月18日電（記者 俞敦平）司法法制委員會18日上午進行“國會”改革相關法案的審查和詢答。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌在質詢時，針對民進黨指控“國會”成立特別調查小組是違憲一事詢問“立法院”秘書長周萬來。周萬來確認了“國會”調查小組的成立並不違反民進黨當成理由的大法官釋字729號的解釋。



黃國昌首先詢問周萬來，“國會”調查小組的成立有沒有如同民進黨聲稱的違反大法官釋字729號的解釋。周萬來認為並不會違背大法官釋字729號的解釋。同時也贊同黃國昌提出的調閱小組成立，跟成立了以後可以調閱什麼東西，這是兩個完全不同層次事情的論點。



接著黃國昌開始詢問關於議事運作規則，尤其是關於議案送交二讀的程序。他指出民主進步黨在這個問題上的矛盾態度，並質疑他們的真正動機。周萬來解釋時，因為一些議事規則上的漏洞，所以過往的不成文的規則就是逕付二讀要送黨團協商。



黃國昌接著進行總結。他指出，目前的“立法院”規則並沒有明文規定逕付二讀的案件必須交由黨內協商。黃國昌進一步引用了第十屆第一會期第十三次會議中的一個實例，當時民主進步黨提出的逕付二讀案件並未經過黨團協商就直接通過。



黃國昌痛批民進黨的雙重標準，指出民進黨在其他情況下堅持逕付二讀案件必須經過黨團協商，但在符合自己利益的時候卻忽略了這一程序。他援引了民進黨黨團總召柯建銘簽名的提案，該提案明確要求逕付二讀並直接通過，這與民進黨先前的立場相矛盾。



黃國昌強調，“立法院”的運作應該基於公正的規則，而不是基於個人或特定政黨的喜好。