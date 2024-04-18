韓國瑜戲胞上身　唱歌講笑話逗樂紐國議員

韓國瑜與江啟臣會見李瑞（左1）、烏芬戴爾（左2）所率的紐西蘭訪團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見紐西蘭國會訪問團，特別提到紐西蘭傳統舞蹈及曾在當地取景拍攝的電影《魔戒》，並且帶著“立委”們唱歌歡迎訪賓。韓國瑜充分展現自己的“韓式風格”，讓會見外賓的場子變得生動活潑，場面輕鬆融洽。



韓國瑜今日會見紐西蘭國會衛生委員會主席烏芬戴爾以及“跨黨派友台小組”共同主席李瑞等一行。其餘與會成員包括副院長江啟臣、民進黨“立委”洪申翰、台灣民眾黨“立委”麥玉珍。



韓國瑜進場前，中評社詢問韓國瑜是否有訪問中國大陸的規劃？但韓國瑜沒有回答。



韓國瑜致詞時表示，對台灣2300萬人來說，不論有沒有去過紐西蘭，都對紐西蘭很有好感，尤其轟動全世界的電影“魔戒”（指環王）在紐西蘭實景拍攝，我們很多台灣人都看過這部電影，也對紐西蘭的風景著迷。而紐西蘭的產品包括乳製品、奇異果在台灣耳熟能詳，家家戶戶都會食用，所以看到紐西蘭議員訪團，對我們來講格外親切。



韓國瑜指出，他太太李佳芬管理一座小學，十幾年前曾經送了一批學生到紐西蘭，回來後每位學生都變得驍勇善戰，上台跳紐西蘭傳統舞蹈哈卡舞，讓我們為之振奮。



韓國瑜講到“魔戒”及哈卡舞時，紐西蘭訪賓都不禁笑出聲來。



接著李瑞帶著訪團成員一起唱了一段紐西蘭傳統民族歌曲，表達訪問台灣的歡喜心情。而韓國瑜也帶著江啟臣、黃仁、洪申翰、麥玉珍唱了一段台灣歌曲《我愛那魯灣》，其中一段歌詞是“我們都是一家人”，以此作為回應，雙方會談氣氛輕鬆融洽。