台南學甲上白礁祭典連3天　海內外宮廟雲集

學甲慈濟宮17日起一連3天舉辦“學甲上白礁”刈香祭典。（照片：學甲慈濟宮） 中評社台南4月18日電／“學甲上白礁”刈香祭典17日在台南市學甲慈濟宮登場，為期3天，海內外逾100座宮廟、藝陣雲集，鑼鼓喧天，信眾擠爆，熱鬧滾滾。



保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮17日起一連3天舉辦重要民俗“學甲上白礁”刈香祭典，由前立法院長王金平擔任主祭官，菲律賓、馬尼拉、新加坡、香港、澳門等海外宮廟也參與這項宗教盛事。



“學甲上白礁”先由後社角蜈蚣陣開路抵達慈濟宮，遶行大廟埕3圈後引領海內外宮廟、藝閣、藝陣展開首日24.67公里刈香祭典、18日39.3公里、19日33.7公里，信徒預定第3天遶境到頭前寮白礁亭，再遙拜福建省同安縣白礁鄉（龍海市角美鎮）白礁慈濟祖宮。



學甲慈濟宮董事長王文宗說，蜈蚣陣又稱“百足真人陣”，由長塊木板連接組成，上面放36到108座不等的座椅，讓兒童扮成古代皇帝、高官、武將等主題乘坐；學甲集和宮蜈蚣陣維持人力扛抬的傳統，上面分坐36名小孩子扮演歷史人物，3天出巡需要108名孩童，由於有年齡及體重限制，加上少子化又遇上平常日，扛工難招、連神童都找不齊，一度缺22人，最後靠地方人士出錢出力湊齊。



學甲慈濟宮指出，今年參與“學甲上白礁”海外宮廟，包括菲律賓馬尼拉寶泉庵正爐、馬來西亞吉隆坡集福堂、馬來西亞麻六甲湖海殿保生大帝廟、新加坡保生文化傳承委員會、香港寶泉庵正爐、澳門顯淋奎宮霞保生大帝值理會、澳門寶泉庵正爐等。



廟方表示，“學甲上白礁”的宮內祭典、遙祭祖廟及列祖列宗、請水火香、香陣隊伍輦宮、真人藝閣、金獅陣、宋江陣、蜈蚣陣、報馬牛、藝陣等，各具特色，後續還有安營、過火等儀式，已成保生大帝信仰核心。



相傳學甲先民於明鄭時期來台拓墾，逐漸形成今日13庄規模，早年先民於“保生大帝聖誕”期間，前往福建白礁鄉祖廟謁祖請火，稱“上白礁”，後因海上風險改於先民登陸地遙祭，年年舉辦，每4年再進行刈香遶境。



“學甲上白醮”留存最早相關文物是1886年（清光緒12年）謁祖花瓶1對及1920年（日治大正9年）刈香路關圖；2008年登錄為台南市無形文化資產，2022年獲文化部審議通過登錄為重要民俗。