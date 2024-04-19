中評現場：港深創科園合作夥伴啟動禮在港舉行

行政長官李家超等嘉賓見證港深創新及科技園有限公司與企業代表在啟動禮上簽署備忘錄（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月19日電（記者 盧哲）港深創新及科技園有限公司（港深創科園公司）18日在香港政府總部舉辦港深創科園合作夥伴啟動禮，與約60家來自九個經濟體的合作夥伴機構簽署合作備忘錄（備忘錄）。在香港特區行政長官李家超、署理財政司司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東見證下，港深創科園公司行政總裁馬惟善與約60家企業代表在啟動儀式上簽署備忘錄，正式成為港深創科園的合作夥伴，標誌著園區即將踏入營運階段的重要里程碑。



港深創科園公司宣佈，與首批約60家分別來自內地、香港、及世界各地的國際企業、大學及研究機構啟動合作夥伴關係。啟動禮共有超過二百名嘉賓出席，包括特區政府官員、創科機構主席和高管、立法會議員、及其他本港的夥伴企業、大學、公營機構以及河套深港科技創新合作區深圳園區的代表。



李家超在啟動禮上表示，港深創科園是河套深港科技創新合作區（合作區）的香港園區，憑藉其地理優勢，將成為與內地創科合作的重要平台。港深創科園將進入營運階段，有助推動香港融入國家發展。我們會繼續與深圳緊密合作，爭取落實各項創新的跨境便利措施，惠及港深創科園的合作夥伴以至整個創科界。



李家超說，在“一國兩制”下，香港享有法治和自由開放的營商環境、世界級的基建設施、穩健的金融體系，以及知名大專院校備受肯定的科研能力。“我們會繼續發揮自身優勢，加快發展‘新質生產力’。”

