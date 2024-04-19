進駐深港創科園企業：對港前景有信心

華潤科學技術研究院常務副院長支喆（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月19日電（記者 盧哲）港深創新及科技園有限公司（港深創科園公司）18日在香港政府總部舉辦港深創科園合作夥伴啟動禮，與約60家來自九個經濟體的合作夥伴機構包括國際企業、大學及研究機構等簽署合作備忘錄（備忘錄）。多名代表於簽約儀式後接受訪問表示，選擇落戶香港因香港擁有許多優勢，有利於將科研成果和公司影響力拓展至其他國家，對前景十分看好。



華潤研究院與港深創新科技園公司簽署合作備忘錄，雙方計劃聯合在落馬洲河套區的港深創新科技園，建立大型生物診斷研究中心。華潤科學技術研究院常務副院長支喆表示，研究院是華潤集團在港的重要研究機構，計劃在園區設生物檢測中心，建立3萬平方呎、容納約200名實驗人員，並達到內地和國際標準的實驗室，進行腫瘤治療及醫藥研發工作。支喆說，香港國際化程度高，有利吸引來自中外的研究員落戶工作及交流，政府也為河套區提供了許多優惠政策。研究院期望發揮企業優勢，推動蛋白領域和腫瘤治療等生命健康領域，推動醫藥研發和檢測。



據悉，華潤科學技術研究院擬於明年港深創新科技園交付首批大樓後進駐該處，同時從香港及海外聘請200名科研人員。雙方聯合構建的生物診斷研究中心將重點開展一系列先進的生物測定和生物分析研究、應用和服務。



和黃醫業也是港深創科園合作夥伴之一。和黃醫業執行董事兼主席杜志強表示，在創科園既可善用內地資源，亦可享受香港作為國際金融中心、資金自由流動和低稅率的優勢，“對全球企業而言，都是非常吸引的”，杜志強透露，公司會調動上海科研人員結合本地團隊入園建立實驗室。他提到，上海張江高科技園“曾經什麼都沒有”到現在發展輝煌。“相信港深創科園有更好的發展條件，會比張江發展更快，例如，香港有低稅制，資金自由出入等優勢。”他說，公司將在園區設立科研中心研發藥物，希望給予本地年輕人更多發展機會，並吸引最好的內地和國際人才。他說，港深創科園的發展十分令人期待。



和黃醫業獨立非執行董事莫樹錦表示，相信落戶創科園能帶來很大機遇，又透露阿斯利康將在園區重點發展細胞療法。莫樹錦表示，香港有很多科研優勢，有五間世界排名前百的大學，有許多科研人才，而創科園連接港深兩地，有助內地科研人員與本港同行交流，加強合作範疇。莫樹錦說，香港過去要將科研結果商業化有一定困難，隨著政府大力鼓勵並資助科研、發展河套地區，加上跟內地合作，相信落戶創科園能帶來很大機遇，將科技發展推上一層樓。他說，現時創科園極度鼓勵創科企業在園區內研發及將其商業化地發展，認為創科園可將大學科研結合商業發展，讓公司變得更國際化，因此十分支持創科園的發展。



科研機構中國生物科技服務控股有限公司與兩所日本的科研中心合作，主要研究癌症診斷和治療一體化的生物科技平台。Sumitomo Heavy Industries， Ltd.的日本代表Hiroyuki Tominaga認為，香港是通向世界的出口。中生科服董事會主席劉小林表示，香港擁有先進的醫療科技和認證機制，完成認證可以更快地在其他國家及地區實現臨床使用，而且進駐港深創科園可以把公司的影響力擴展至大灣區，東南亞以至其他亞洲國家。他說，科學園主力研究開發（R＆D），特區政府鼓勵企業在創科園進一步結合再工業化。相信透過投資，融合，轉化等過程，港深創科園可以為香港GDP作出更大貢獻。

