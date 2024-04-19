4月18日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月19日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月18日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



深圳衛視記者：第135屆中國進出口商品交易會，也就是廣交會，日前拉開帷幕。廣交會向來以“中國對外貿易的晴雨表和風向標”著稱，我們關注到有評論稱廣交會為中國高水平對外開放注入動能。請問發言人對此有何評論？



林劍：第135屆廣交會本周開幕，國務院總理李強在廣交會企業館巡館，並同參展企業代表和境外採購商代表座談交流。李強總理強調，要深入落實習近平總書記關於辦好廣交會的重要指示精神，深化改革開放，堅持創新發展，推動廣交會越辦越好，讓廣交會這個“金字招牌”不斷煥發新的時代風采。李強總理讚賞大家長期以來積極參與廣交會、大力開展對華經貿合作。與會代表對中國經濟發展前景充滿信心，表示願以廣交會為平台，繼續擴大在華經營，為推進自由貿易、維護全球供應鏈穩定作出積極貢獻。



廣交會自1957年創辦以來，經歷風雨、從未間斷。今年的廣交會規模再創新高，進口展展覽面積3萬平方米，參展國際企業達到680家，來自50個國家和地區，其中共建“一帶一路”國家企業占比64%。各國通過廣交會“走進來”，擁抱動能澎湃的中國市場，更多的中國高新技術企業、創新產品也通過廣交會“走出去”，讓世界充分感受到中國正在深入推進高質量發展、加快形成新質生產力。



活力的盛會展現開放的中國。正如李強總理指出的，廣交會的歷史，也是各國企業共享中國機遇、實現互利共贏的歷史，是中國不斷擴大開放、積極融入國際市場的縮影。廣交會創辦幾十年來，累計出口成交約1.5萬億美元，與229個國家和地區建立了貿易關係，中國貿易交流的“朋友圈”越來越廣，對外開放的大門越開越大。截至2023年，中國已連續15年保持全球第一大出口國和第二大進口國地位。今年第一季度，中國貨物貿易進出口總值同比增長5%。中國各類優質產品深受國際市場歡迎，國際社會對中國超大規模市場優勢也有著高度信任，這種深度融合的雙向奔赴，為全球經濟增長提供了強勁動力。



面向未來，中國將堅持越發展越開放、越開放越發展，搭建做強更多合作共贏的“金紐帶”，持續推進從商品和要素流動型開放到更深層次制度型開放，與世界共享中國大市場，與全球共享發展新機遇。



法新社記者：美國總統拜登昨天以“不公平競爭”為由呼籲大幅提高對中國鋼鐵的關稅。在昨天的演講中，他還指責中國“排外”，並說中國“有真正的問題”。請問中方對美國總統的這些評論有何回應？

