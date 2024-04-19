外交部：南海仲裁案所作裁決非法、無效

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月19日電（記者 海涵）針對近期美日菲峰會涉華消極聲明，外交部發言人林劍18日在例行記者會上應詢表示，中方堅決反對有關國家操弄集團政治，決不接受有關國家在南海問題上針對中國的無端指責和惡意抹黑。



有記者問：近期舉行的美日菲三邊峰會發表聲明稱對中國在南海的活動表示嚴重關切，呼籲中國遵守2016年南海仲裁案裁決。請問發言人有何評論？



林劍表示，中方堅決反對有關國家操弄集團政治，堅決反對任何挑起和激化矛盾、損害他國戰略安全和利益的做法，堅決反對在本地區搞封閉排他的“小圈子”。中方決不接受有關國家在南海問題上針對中國的無端指責和惡意抹黑。



“南海仲裁案所作裁決非法、無效。中國不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決，更不接受任何基於該裁決的主張和行動。”林劍說。



林劍指出，南海仲裁案及其非法裁決損害的是包括菲方在內的地區國家的利益。任何包裝都改變不了南海問題的本質，任何披著法律外衣的政治操弄都阻擋不了中國維護自身領土主權和海洋權益的堅定決心和意志，都將注定徒勞。中方將繼續依據國內法和國際法堅決捍衛自身的合法權利。“我們奉勸相關國家認清現實，改弦更張，不要一錯再錯。”



