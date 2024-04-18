徐巧芯遭綠圍剿穿名牌　吳思瑤：我穿NET

吳思瑤今天受訪嗆徐巧芯不用穿名牌，她都穿台灣本土平價牌子。（中評社 黃筱筠） 中評社台北4月18日電（記者 黃筱筠）國民黨“立委”徐巧芯近日因大姑一家涉及詐騙洗錢案成為輿論焦點，台北市議員苗博雅17日晚間直播整理對方過去穿搭，直言高檔行頭“不是一般台北市議員可以負擔的”。她指出其中一隻勞力士手錶要價約新台幣29萬元，還有名牌服飾等都要上萬元。民進黨“立委”吳思瑤今天受訪則說，不需要一定是名牌，本土品牌也都是好的選擇，像她今天穿的就是NET和MOMA是台灣品牌，希望大家穿出台灣文化。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時提到，自己的衣服都是平價款，甚至包色。“當含沙射影打不下去的時候，大家就不要再丟一些五四三的東西自取其辱了，如果真的要看一件衣服多少錢的話，我現場脫衣服，我是不知道他們是不是希望我脫光大家才滿意，這一件衣服 (拉衣服後面牌子)來！大家喜歡拍就拍”，她自清今天穿來的衣服是平價品牌，大概800多塊，大概4、5個顏色她都有買。



但她特別強調“當然今天作為‘中央’民意代表，有的時候我會有些比較好的衣服，但只要衣服能重復穿，甚至作為二手衣給我們家人穿還是很划算。”



吳思瑤今天穿著牛仔外套，加上粉紫色上衣，以及黑色長裙受訪。她說，服裝是每個人儀容，給大家愉悅的感受，給自己開心的心情。她也順便講一下政績，蔡英文執政之後我們推動台北時尚週，幕後推手就是她。



吳思瑤說，要讓台灣時尚產業站上國際舞台，不需要一定是名牌，本土品牌都是好的選擇。今天穿的NET和MOMA是台灣品牌，希望大家穿出台灣文化.



