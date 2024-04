甩官司爭議　高虹安出席國際論壇大秀英語

高虹安今日出席國際論壇大秀英語能力。(中評社 盧誠輝攝) 中評社新竹4月18日電(記者 盧誠輝)台灣民眾黨新竹市長高虹安今日出席“2024世界竹論壇”開幕典禮,穿著黑色條紋套裝的她,心情看起來未受昨日因涉貪案出庭的影響,在全場來自30多個國家的200多位國際專家學者前,大秀英語能力且完全不吃螺絲,展現“台大斐陶斐”的實力,贏得滿堂彩。



斐陶斐全名為“斐陶斐榮譽學會”(The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society of the Republic of China),代表三種學術,包括哲學、工學和理學,是1921年成立的榮譽學會,有參與學會的大學可推薦大學部成績前1%、碩士班前3%的畢業生成為榮譽會員,博士班則為10%。台灣有57所大學加入該學會,包括台大、清大、交大、政大、成大等。



“2024世界竹論壇”今日在新竹陽明交通大學大禮堂舉辦開幕典禮,包括高虹安、“農業部”林業及自然保育署長林華慶、台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、社團法人台灣竹會理事許倍銜與新竹陽明交大校長林奇宏等人都到場出席。



高虹安今日穿著黑色條紋套裝,心情看起來未受昨日因擔任“立委”期間涉嫌詐領助理費案首度出庭當證人的影響,和陽明交大校長林奇宏有說有笑,也和與會的國際專家學者互換名片,並用英語對答如流。高虹安上台致詞時,更是大秀英語能力且完全不吃螺絲,展現台大斐陶斐的實力,贏得滿堂彩。



高虹安表示,歡迎所有的竹迷來到新竹,她相信來自不同國家的專家學者都能在這裡充分的討論竹子的各種應用,她認竹子非常神奇,因為竹子可以運用在各種不同的行業中,例如用在車輛、樂器、文化與餐具上面,日常生活中有關竹子的產品隨處可見。