韓國瑜見外賓不再拘謹　“韓式風格”再現

韓國瑜會見科索沃前總理霍蒂（左一）、友台小組共同主席安博旭（左二）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院長”韓國瑜今日下午會見科索沃前總理霍蒂所率的訪團。韓在致詞時笑著說，他不曉得科索沃國會是否吵來吵去？台灣在貴賓面前從不吵架，吵架都是在貴賓離開之後。可以感受到韓近期越來越放得開，會見外賓時漸漸把昔日的“韓式風格”帶入現場，不再那麼拘謹。



韓國瑜今日會見科索沃前總理霍蒂及科索沃國會友台小組共同主席安博旭所率的訪團，其餘與會成員包括副院長江啟臣、國民黨“立委”黃仁、民進黨“立委”陳冠廷、台灣民眾黨“立委”林億君。



另一方面，外傳韓國瑜有勸進台北市副市長李四川參選新北市長，以及韓國瑜可能在“立院”休會期訪問中國大陸。會前韓國瑜進場時，媒體詢問，是否規劃訪問中國大陸？是否有勸進台北市副市長李四川參選新北市長？但韓國瑜僅說謝謝。



韓國瑜表示，今年4月3日花蓮地震，科索沃是第一個發表對花蓮關懷與祝福的巴爾幹半島國家，我們深表感謝。



韓國瑜指出，我們知道科索沃過去30多年來的奮鬥，以及科索沃2008年宣佈獨立建國以來，“中華民國”是第一個承認科索沃獨立的“國家”，這也代表“中華民國台灣”2300萬人民，對於科索沃獨立奮鬥追求民主自由、國家主權的決心，我們予以肯定，“中華民國”對科索沃的友誼是溫暖的。



韓國瑜表示，他不曉得科索沃國會是否時常吵來吵去？但是我們在貴賓面前從來不吵架，我們吵架都是在貴賓離開之後，我們會有紛爭，但對外我們的立場都一致。