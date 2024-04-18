新任海基會董座鄭文燦？媒體湧入追消息

海基會副秘書長蔡孟君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月18日電（記者 鄭羿菲）外傳“行政院副院長”鄭文燦將接任海基會董事長，綠營一片讚譽有加，認為鄭有緩解兩岸僵局的機會。兩岸相關人事消息一出，立刻吸引媒體關注，連海基會例行背景說明會，都湧入超過平時2倍的媒體記者大陣仗來追消息，包括約20位記者、6台攝影機。



面對媒體各種旁敲側擊的詢問相關人事消息，海基會副秘書長蔡孟君18日強調近10次，關於人事相關議題，海基會沒有評論。她也說，各界對海基會的角色與功能的種種期待，我們會持續關注，也給予尊重。



海基會董事長一職是由海基會董監事聯席會議改選出，而海基會每年例行舉辦4次董監事聯席會，最近一次的“海基會第12屆董監事會第2次聯席會議”已於3月22日舉行，按照慣例，下次舉辦董監事會議將是在6月舉行，或將推舉出新任海基會董事長。



不過，海基會過去也曾有召開董監事臨時聯席會議的紀錄，前海基會代理董事長、金仁寶集團董事長許勝雄要交棒給現任海基會董事長李大維時，海基會就曾在2023年2月14日召開“第11屆董監事第1次臨時聯席會議”推選出李大維擔任新任海基會董事長。



海基會副秘書長蔡孟君18日下午在海基會進行背景說明會。



賴清德“內閣”近期陸續宣布“部會”首長，外傳陸委會主委將由現任海基會副董事長邱垂正接掌，而海基會董事長將由鄭文燦接任。至今邱垂正、鄭文燦都未對外證實。