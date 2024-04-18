蔡孟君：海基會去年業務量達近7年新高

海基會副秘書長蔡孟君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月18日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸互動，海基會副秘書長蔡孟君18日表示，海基會去年業務量達到近7年新高，顯示兩岸民間的互動持續增加，希望每個服務案件都是善意的累積。海基會董事長李大維多次呼籲，兩岸應以民為念，在不涉任何政治前提的基礎上務實溝通對話，才有助於各項議題的溝通與解決問題。



海基會副秘書長蔡孟君18日下午在海基會進行背景說明會。



蔡孟君表示，去年初中國大陸疫情全面解封後，兩岸交流逐步恢復，海基會去年的業務量達到近7年的新高，為兩岸人民的服務案件達到36萬5538件，較2022年成長了55.3%，顯示兩岸民間的互動是持續增加。我們希望每一件服務案件都是善意的累積，透過這些善意的正向循環，可以讓兩岸增進瞭解與互信，降低敵意，減少誤判，我們樂見兩岸之間進行各項健康有序的交流。



蔡孟君說，李大維多次呼籲，兩岸之間應該要以民為念、人民優先，在不設置任何政治前提的基礎上，務實的溝通對話，共同尋求兩岸和平穩定的共存之道，才是對兩岸之間的人民、對兩岸之間的往來有正向意義。



蔡孟君認為，人民的事情就不涉政治了，雙方應該在不涉政治前提的狀況下進行溝通對話，才有助於各項議題的溝通討論跟問題的解決。