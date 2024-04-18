繼東京食品展　雲林再往新加坡食品展搶單

雲林縣長張麗善表示，將組團前往新加坡國際食品展，推廣雲林農產品。（雲林縣政府提供） 中評社雲林縣4月18日電／2024年新加坡國際食品展將於4月23日至4月26於新加坡博覽中心 (Singapore EXPO Convention & Exhibition Centre)盛大開展。雲林縣政府繼今年3月前往東京食品展後，再次組團參加國際性食品展會活動，積極於重點目標市場推廣雲林縣豐富多樣的農特產品，將雲林良品推向國際舞台，成為國際知名品牌。



中國國民黨雲林縣長張麗善表示，雲林縣為台灣最大的農業縣，擁有廣大的山、海、平原，來孕育出新鮮、優質、安全的農漁畜產品。今年3月前往東京食品展期間，雲林良品獲得許多海外買家的好評，回台一個禮拜內便接到各參展廠商回報預估接單超過1億5,000萬元（新台幣），本次延續東京食品展的經驗與績效，再組團前往東南亞最大國際食品展、新加坡國際食品展推廣雲林農產品，讓這股氣勢長紅不斷。



張麗善指出，雲林縣農產在東南亞地區長期佈局多年，2023年出口至新加坡的蔬果超過200公噸，2023年更與新加坡最大超市NTUC FairPrice超市合作辦理台灣蔬菜節雲林良品週，不斷深耕努力讓東南亞消費者習慣並愛上雲林的優質農產品。



本次參展業者包含玉山鑫有限公司、元進莊股份有限公司、富懋全球生技股份有限公司、展鮮農產生物科技股份有限公司、阿甘薯叔有限公司、保證責任雲林縣虎尾農產生物科技生產合作社(可味企業有限公司)等6家業者。帶著雲林優質米製加工食品、滴雞精、真空包裝雞湯、穀類製品、芝麻醬、截切番茄、番茄加工產品、地瓜加工產品、苦茶油、花生油等多樣優質具市場潛力商品到新加坡參展，期盼能帶來更高業績。