人大、武大和廈大聯合成立兩岸關係法治論壇

會議現場（主辦方供圖） 中評社北京4月18日電／為深入學習貫徹習近平法治思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略，因應當前複雜嚴峻的台海形勢，依法推動兩岸關係和平發展、深化兩岸各領域融合發展、推進祖國完全統一，大陸高校主要三家涉台法治研究機構——中國人民大學“一國兩制”法律研究所、武漢大學兩岸及港澳法制研究中心和廈門大學台灣研究院共同發起成立“兩岸關係法治論壇”。論壇定位為常設性、開放性、跨學科的學術品牌，旨在廣邀同行激蕩思想、砥礪學術，為涉台法治研究和人才培養提供新平台。



近日，首屆兩岸關係法治論壇在廈門大學舉行。來自中共中央台辦、國務院台辦法規局，中國人民大學、武漢大學、中山大學、廈門大學、福州大學的30多位專家學者齊聚鷺島，圍繞當前兩岸關係法治熱點和焦點問題展開深入研討。



在廈門大學台灣研究院院長李鵬教授主持下，中共中央台辦、國務院台辦首席法律顧問、法規局局長張萬明博士，中國憲法學研究會副會長、武漢大學周葉中教授，中國憲法學研究會名譽會長、中國人民大學韓大元教授，海峽兩岸關係研究中心特約研究員、廈門大學彭莉教授先後作主旨發言。



在研討階段，中國人民大學王英津教授、王旭教授、莫於川教授、李忠夏教授，武漢大學祝捷教授，中山大學楊曉楠教授和伍俐斌教授，廈門大學張文生教授和陳鵬教授等學者，圍繞堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉等問題展開了深度互動。廈門大學台灣研究院副院長季燁教授作會議總結。