康文署六月至九月舉辦首屆中華文化節

中華文化節2024節目巡禮（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月19日電（記者 段曉魯）康樂及文化事務署將於六月至九月期間舉辦首屆“中華文化節”，透過一系列不同形式的表演藝術項目和延伸活動，讓廣大市民和旅客感受中華文化的博大精深，藉以弘揚中華文化，推廣愛國主義教育，提升市民國民身分認同，為“一國兩制”實踐行穩致遠作出貢獻。



“中華文化節2024”節目巡禮昨日下午在香港文化中心舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，香港有中西文化薈萃的優勢和廣闊的國際網絡，“中華文化節”將是弘揚中華文化辦公室成立後首個重要品牌項目，以推動文化交流，向世界各地藝術文化愛好者及旅客展現中華文化的獨特魅力和多樣特色為目標，並帶動旅遊和相關行業的生意，達到品牌效應。



首屆“中華文化節”節目內容豐富，包括“中國戲曲節”節目、獲國家藝術基金肯定的本地優秀作品、文藝組織演出、電影放映、展覽和講座等。為了讓學生有更多機會全方位欣賞和領略中華文化的精髓，“中華文化節”特設“普及中華文化藝術專場”和學校巡演，開拓學生認識中華文化的新天地。



“中華文化節”開幕節目為北京歌劇舞劇院演出的舞劇《五星出東方》。此舞劇的靈感源於古絲綢之路新疆和田尼雅遺址出土的國家一級文物、繡有“五星出東方利中國”的漢代織錦護臂。北京歌劇舞劇院透過精彩的舞蹈、音樂、服飾和舞台設計，重塑漢代美學和西域人文風情，讓珍貴文物所承載的深厚中華文化底蘊在舞台上展現出來，表達中華民族延綿千年、互融共生的團結精神。



據瞭解，康文署的品牌項目“中國戲曲節”今年起將成為“中華文化節”的重要一環，八台文武雙全的舞台演出涵蓋粵劇、北路梆子、潮劇、柳子戲、越劇、崑劇、婺劇和京劇，讓來自大江南北的優秀劇團和中國戲劇梅花獎得主雲集香江，展示中國戲曲的獨特魅力。戲曲節頭炮節目為新編粵劇《大鼻子情聖》，該劇以法國同名劇作為藍本重新編成，突顯粵劇中西兼容的特性。此外，忻州文化研究院、廣東潮劇院一團與香港新韓江潮劇團、山東省柳子戲藝術保護傳承中心、福建芳華越劇院、北方崑曲劇院和浙江婺劇藝術研究院亦將精英盡出，上演各自的首本名劇和折子戲，彰顯國家戲曲文化軟實力。“中國戲曲節”亦會舉辦多場免費藝人談、大師班和講座，讓劇迷深入瞭解中國戲曲的底蘊。



“中華文化節”每年會設定一個焦點城市，首屆聚焦上海，以三個別具特色的項目展示海派文化魅力。其中上海京劇院將由著名京劇表演藝術家陳少雲聯同梅花獎得主傅希如和一眾優秀青年演員上演經典劇目《烏龍院》和連台本戲《七俠五義》上、下本；上海民族樂團在著名指揮湯沐海的帶領下，將在香港獻奏兩場精心編創的海派民樂《海上生民樂》。“香港賽馬會呈獻系列：尋香記—中國芳香文化藝術展”則透過展示上海博物館與香港藝術館館藏陶瓷、竹刻、繪畫、青銅器等不同品類的珍品，與觀眾展開一段跨越千年的尋香之旅。此展覽由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助。



