南投民安演習模擬戰爭應變　陸海空逼真操演

“民安10號”演習進行大規模傷患救治演練。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月18日電（記者 方敬為）南投縣政府配合台軍方今天下午舉辦“民安10號”全民防衛動員暨災害防救演習，模擬解放軍攻台戰時應變情境，包括重要設施遭攻擊、指揮中心建立、防空避難、大批傷患救治等，並動員直升機、搜救艇、車輛載具陸海空操演，加上爆破及煙霧，場面逼真。



台軍方為強化縣市政府戰時應變能力，擴大“民安10號”演習，今年4月11日起，由桃園市打頭陣，18日在南投縣舉辦，演習假定模擬兩岸發生戰爭進行戰時整備、應急作戰、全面作戰階段及災民收容救濟站開設等課題。



南投縣府上午先在草屯鎮中原國小兵棋推演，由副縣長王瑞德主持，下午2點40分至4點則在草屯鳥嘴潭人工湖展開綜合實作演練，國民黨縣長許淑華出席擔任演練指揮官，先執行風災應變演練，接續執行戰時聯合應變指揮管制中心開設，以戰時復合式災害防救為主軸，進行防空警報發布後各項戰時復合式災害應變作為。



戰時應變情境想定包括，化工廠、蓄水設施、交通設施、民宅、通訊設施等遭飛彈攻擊應變處置；民眾疏散防空避難演練；大規模傷患救治；水上救援、空中救援；臨時通訊站架設及載具偽裝；物資站設立；前進指揮所及應變中心設立等，共26項演練情境，動員約千人、各式車輛百餘輛、直升機1架、搜救艇1艘，場面盛大。



許淑華表示，為強化縣府及各鄉鎮市公所，與軍方、電信、醫療體系、民間單位相關單位聯合應變機制，這次也邀請台中市、苗栗縣等地方政府派員參與，災防演習規模盛大，跨鄉鎮、跨縣市、跨部會等海陸空動員，實際演練各災害防救相關單位救災能量。



許淑華指出，鑒於兩岸關係緊張，身為地方首長要以守護民眾的生命財產為己任，我們做最壞的打算、最萬全的準備，縣府基於有備無患的精神，配合軍方實施戰時操演，同時也希望台海能夠維持和平穩定，備而無用，才是人民之福。

