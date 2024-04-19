楊潤雄：中華文化節是弘揚中華文化重點項目

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月19日電（記者 段曉魯）文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日出席“中華文化節2024”節目巡禮時表示，“中華文化節”將是弘揚中華文化辦公室成立後首項重要的品牌項目，借此推動文化交流，向世界各地藝術文化愛好者及旅客展現中華文化的獨特魅力和多樣特色精彩香港文化為目標，並帶動旅遊和相關行業的生意，達到品牌效應。



楊潤雄表示，過去個多月，香港充斥了濃厚的文化氣氛，由“藝術三月”開始，以至於“香港流行文化節2024”和月底的“香港悅讀周”，無論是視覺藝術、文藝演出、文學欣賞、流行文化音樂會、電影等等，展現百花齊放、多姿多采，更好展現了香港文化多元精彩、自成一格的特色。



楊潤雄指出，香港作為中外文化藝術交流中心，背靠祖國、面向世界，必須著力推動中華文化，非常高興宣布康樂及文化事務署轄下弘揚中華文化辦公室將於今年六月至九月推出第一屆“中華文化節”，內容包括一系列不同形式的表演藝術項目，而由明日開始，“中華文化節”內大部分節目的門票將會公開發售，相關的宣傳活動亦會全面展開。



楊潤雄談到，習近平總書記在二十大報告中曾經指出，“須堅定文化歷史自信，並確保中華優秀傳統文化得到創造性轉化、創新性發展，令文化事業日益繁榮”，更表示“須增強中華文明傳播力、影響力，講好中國故事，傳播好中國聲音，展現可信、可愛、可敬的中國形象，推動中華文化更好走向世界”。這個清晰的方向就是我們弘揚中華文化的重要目標。



