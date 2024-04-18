沙漠緣何變“汪洋”？專家解釋中東強降雨

中評社香港4月18日電／飛機“蹚水”滑行，汽車被洪水淹沒……阿聯酋國家氣象中心17日確認，該國過去24小時內遭遇1949年有記錄以來最強降雨。14日至17日，阿曼多地連降暴雨引發山洪，造成至少19人死亡。巴林和卡塔爾也受到此次強對流天氣影響。



阿聯酋和阿曼都屬熱帶沙漠氣候，歷史數據顯示，兩國年均降水量均不足100毫米，而阿聯酋艾因地區這次不到24小時的降雨量就高達254.8毫米。這些中東國家為何遭遇如此極端天氣?



為何出現罕見強降雨？



阿聯酋氣象專家阿里·艾哈邁德告訴新華社記者，該國75年來首次遭遇這樣的極端天氣。阿聯酋和阿曼靠近印度洋，受到來自印度洋經阿拉伯海和海灣轉變為颶風的強烈低氣壓影響。儘管風暴強度已明顯減弱，但預計低壓系統將繼續在本周初給阿聯酋帶來輕度至中度降雨。



阿曼氣象部門也表示，此輪暴雨是由低壓系統造成。最近一段時間，阿曼受到一系列低壓系統影響，暴雨連連。這種情況多出現在冬季，今年有所延遲。本輪降雨發生前，阿曼已經歷多次降雨，土壤浸潤，很容易產生崩塌和滑坡，再加上阿曼部分地區排水設施不足，暴雨在一些地區引發山洪，造成多人死傷。阿曼氣象學家艾莎說，此輪低壓系統是近年來最嚴重的一次，引發極端暴雨，造成洪水氾濫。



“人為引起的氣候變化加劇了阿曼和阿聯酋所遭遇的致命破壞性降雨。”氣候學家弗里德里克·奧托接受媒體採訪時指出，本次海灣地區的極端強降雨，是由於海灣溫暖海水上空形成了多輪強烈雷暴，很可能與全球變暖有關。



多位氣候學者持同樣觀點。埃及氣象局研究員薩米·阿什拉夫告訴新華社記者，這種極端天氣很可能是氣候變化加劇了常規下雨天氣的結果。隨著空氣和海水溫度上升，印度洋蒸發加劇，大氣中水分增加，導致更強烈暴雨。



是否受人工降雨影響？



一些媒體報導稱，阿聯酋強降雨可能與該國使用人工降雨技術有關。為緩解乾旱，一些中東國家會使用人工降雨技術。阿聯酋于1982年首次開展人工降雨試驗。有媒體報導稱，此次強降雨之前，阿聯酋氣象部門“兩天內實施7次人工降雨”。但據最新報導，阿聯酋國家氣象中心否認曾在此次極端天氣前夕進行過人工降雨作業。