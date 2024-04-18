建地15萬起標！彰縣府標售土地價差200倍

彰化縣政府今年首次標售未能釐清權屬的地籍清理土地，共60標。圖片為座落於秀水鄉馬興段為特定農業區農牧用地，面積近787坪。（照片：彰化縣府提供） 中評社彰化4月18日電／彰化縣政府代為標售今年首批未能釐清權屬的地籍清理土地，本次標售共60標土地，單標最低總底價僅為新台幣15萬1061元，且是建地，最高2890萬9043元為農地，價差懸殊近200倍。縣府表示，底價是參考附近土地實價登錄價格進行查估，並經彰化縣底價審議小組審議通過。



最便宜的土地座落於社頭鄉新厝段489地號，為鄉村區乙種建築用地，持分面積約2坪，每坪價格約為7.2萬元。而最貴的則位於秀水鄉馬興段169地號，為特定農業區農牧用地，面積近787坪，每坪價格3.6萬元，該地塊還包含耕作地和一棟建築物，且有375租約的土地，得標者須與佃農承受租約。



這些土地都是二戰後，因地籍清理土地權屬不明及其複雜性，使用人難以查證，彰化縣依照地籍清理條例規定，從2011年起開始代為標售，到今年為止，還有623筆待辦理標售、面積45萬2300平方公尺（約13萬6821坪）。



這次60標土地當中，共有土地占32標、單獨所有土地28標，其中不乏是第2次標售，如果這次未標脫則將囑託登記為公有。目前這些土地現況，有農作，也有建築物或其他工作物，甚至水溝及道路占用，較特殊的還有墳墓。



地政處表示，這次標售的各標號土地中，除了有實際被占用的情形外，部分土地仍存在耕地375租約。這次標售將完全按照現狀進行，意味著所有地上的建物、耕地375租約以及需要處理的其他占用情形，都將由得標人自行負責處理和排除。目前這批土地已經進入公告期，自7月1日起開始接受投標，並將在7月19日進行開標作業。