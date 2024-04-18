力挺徐巧芯　藍批綠打詐無力只能拿藍委出氣

國民黨召開“民進黨打擊詐騙沒半步 抹黑、護航全奧步！”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北4月18日電／中國國民黨18日召開“民進黨打擊詐騙沒半步 抹黑、護航全奧步！”記者會。桃園市議員凌濤、台北市議員柳采葳、副發言人鄧凱勛等出席。質疑民進黨打詐無能，只剩嘴砲，甚至有NCC委員違反旋轉門條款，違法擔任詐騙集團門神。民進黨無力解決詐騙問題，擺脫詐騙之島惡名，只好拿在野黨“立委”出氣。



由於國民黨“立委”徐巧芯近日因大姑洗錢案受牽連，但焦點卻逐漸從詐騙、徐巧芯的丈夫劉彥澧兵役問題轉移到徐巧芯全身行頭。柳采葳在會中提到，民進黨“立委”黃捷直接酸徐巧芯是詐騙世家。但其實，徐的公婆都是詐騙集團的受害者，如果以黃捷的邏輯來看的話，黃捷的媽媽之前被質疑賣大陸的茶葉、在臉書上分享刷支付寶的樂趣、甚至後來賣被食藥署認證，有爭議、廣告不實的商品，被質疑是老鼠會、詐騙，難道黃捷也是“膨風捷”嗎？



柳采葳進一步提到，今年二月的時候，高雄市警方才破獲了一個重大的詐騙集團，是利用網路的金流進行詐騙，有一個女生總共損失至少5千萬新台幣，還有工程師受到詐騙，這些詐騙案都發生在高雄，她質問黃捷，有努力瞭解、有盡力解決嗎？柳采葳批評，黃捷針對這些詐騙案，在“立法院”都沒有提出修法，只看到黃捷對徐巧芯進行政治攻擊。



柳采葳也進一步批評民進黨“立委”吳思瑤，拿蘇嘉全跟蘇震清的案來類比，攻擊徐巧芯，不但是搞不清楚重點，更是搞不清楚狀況。柳采葳點出，民進黨現在就是輸不起，面對不了徐巧芯的監督，乾脆攻擊在野黨，進行政治報復。柳采葳說，如果民進黨把攻擊在野黨的心力十分之一來解決詐騙案，台灣很快就能脫離詐騙之島的惡名。



凌濤則指出，這幾年“數位發展部”成立後，越是打詐，詐騙越是猖獗。數發部宣布，成立2百億打詐基金，詐騙金額卻垂直升高，在去年已經高達3萬5千件，金額共79億。但民進黨竟還活在平行時空，台灣人民受到詐騙案高度侵害，“行政院”竟然表示情況還好，台灣詐欺損失全球只排23名，還低於新加坡、瑞士。



凌濤表示，台灣的詐騙金額近年總詐騙金額高達2千億元，佔全台灣GDP的一個百分點，是所有“已開發國家”第1名，居所有“已開發國家”之冠。而且每天有16.8%的民眾收到詐騙的訊息。他以自身的例子提到，昨天就在手機接到一封123留言，擔心是緊急的選民服務而回撥，才發現根本就是詐騙。人民每天都在接到詐騙訊息，我們的行政部門還在大言不慚。在520之後，如果今年的打詐件數跟金額沒有具體下降，就再次證明民進黨政府就是一個失能的執政團隊。



鄧凱勛也批評，民進黨在打詐、防詐漫不經心，根據過去NCC的宣導影片，竟然建議IOS系統民眾盡量去關閉iMessenger，建議用安卓的用戶關閉RCS。依照NCC的邏輯，我們政府教導人民打詐、防詐方法，竟然是要民眾乾脆不要用手機？他說，過去也有新聞指出，這個反詐宣傳雲端的資料，錯誤漏洞百出，難怪草根影響力基金會公布的民調，有接近6成的民眾不滿意蔡政府的打擊詐騙的作為。民進黨非但不知道檢討，還只想攻擊在野黨委員轉移焦點，不但失能，更是惡質。

