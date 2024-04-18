傅崐萁將率團訪陸　國民黨：有充分交流溝通

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北4月18日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁訂25日率藍委團訪陸4天。國民黨今天表示，傅崐萁從2月開始聯繫相關事宜，強調黨中央與黨團皆有充分交流溝通，樂見“國會”同志肩負起維繫兩岸民間良善對話的責任。



傅崐萁25日將率領5至10名藍委訪問中國大陸，希望能爭取陸客來台、台灣農漁產品銷往中國大陸，藉此協助台灣百工百業復甦。傅強調，他此行的身份不僅是黨團總召，更是國民黨政策會執行長，是代表黨的身份赴陸。



國民黨對此今天發出新聞稿表示，傅崐萁以國民黨政策會執行長及“立法院”黨團總召身分，偕同多位黨籍“立委”赴大陸訪問，針對台灣人民關心的兩岸民生經濟議題，做充分的溝通與交流，並反映多數台灣民意期望兩岸和平交流的心聲，維繫兩岸人民的利益與福祉。



國民黨指出，傅崐萁從2月開始聯繫相關事宜；國民黨樂見“國會”同志肩負起維繫兩岸民間良善對話的責任，也對於台灣人民關心的農漁產品行銷、旅遊觀光等民生經濟議題，與對岸進行協調與討論，期望達到讓兩岸人民互惠雙贏的目標。



國民黨強調，向來支持與對岸維繫正常公開的交流與溝通，相信唯有增進兩岸良性互動與累積善意，才能讓台海免於戰爭的危險邊緣，促進區域的和平穩定。