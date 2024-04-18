詐騙新招！新竹縣警秀AI換臉變身投資專家

AI換臉技術已成為新興詐騙手法，新竹縣警察局刑事警察大隊邀請網紅虎克船長及QQ姐姐，共同拍攝防詐影片，提醒民眾眼見不一定為憑。（新竹縣警局刑大提供） 中評社新竹4月18日電／台灣詐騙猖獗，近期流行AI換臉技術又更難分辨真假。新竹縣警察局刑事警察大隊邀請網紅虎克船長、QQ姐姐共同拍攝防詐影片，以短劇演譯繹詐騙集團如何利用AI換臉技術取信民眾，提醒民眾“眼見不一定為憑”，應隨時心存懷疑，也提供民眾辨識變造影片方式。



新竹縣刑大說，AI換臉技術進步，生成影片工具也越來越多，不僅海內外許多知名人士都深受AI技術變造所害，現在也成為詐騙集團利用的工具。詐騙集團不僅能透過AI換臉技術假冒成知名投資專家、也能藉此技術變造成親友影像視訊，以假亂真的方式，不少民眾因此落入詐騙圈套。



防詐影片中，透過換臉技術，將網紅虎克船長變身為投資理財專家，鼓吹民眾加入假投資團隊，再由QQ姐姐識破AI換臉技術，來提醒民眾眼見不一定為憑，應隨時心存懷疑，也提供民眾辨識變造影片的方式，像是可以透過引誘對方轉頭來發現破綻。



警察局長宣介慈呼籲，詐騙手法層出不窮，話術也不斷翻新，任何影片、照片、音檔都可能是透過AI技術變造，民眾應隨時保有警覺之心，謹慎求證，可撥打165反詐騙專線，或使用警政服務APP查詢。

