戚嘉林提四點呼籲賴清德　放棄兩岸敵對關係

統盟黨主席戚嘉林。（統盟黨提供） 中評社台北4月18日電（記者 張嘉文）統一聯盟黨18日下午舉行第三屆第二次黨員大會，該黨主席戚嘉林提出四點呼籲民進黨2024當選人賴清德，包括一、放棄將兩岸視為敵對關係的定位，以化解兩岸“敵意螺旋”；二、務實回應中共中央總書記習近平近日發出的善意，同意開啟兩岸政治協商；三、師法晚年蔣經國解除《戒嚴法》的作為，凍解《反滲透法》實行力道，擴大兩岸交流；四、恢復教育體系內的《中國史》教學，釋岀維持兩岸和平統一可能性的誠意。



戚嘉林強調，統盟黨是站在歷史正義的一方，未來無論是在統一過程中或著統一後，統盟黨奮鬥的足跡，都會是中國歷史的一部份。



這場黨員大會是在婦聯會大樓的八樓大禮堂舉行，現場約上百位黨員出席，由戚嘉林主持，包括兩岸和平發展論壇召集人吳榮元及統盟黨前主席紀欣先後致詞。



吳榮元在會中表示，就兩岸來說和平無可取代，和平統一最符合兩岸同胞和民族的根本利益。具備一定發展程度壓得住台獨和外力干預的綜合國力，是完成統一的必要條件。但要完成和平統一除了必要條件外，還得具備台灣同胞認同支持，這是和平統一必須具備的充分條件。



吳榮元任為，和統的必要條件巳通過實踐的驗證，美台不敢冒然踩紅線，可以著墨充實經營爭取民心的充分條件。軟的更軟，除擴大惠台的融合發展措施外，也提岀有助於促進心靈契合，以中華民族血脈為包容基礎連結歷史文化的交流，特別是爭取青年世代的認同。

