角逐民進黨南市黨部主委　賴系郭國文今登記

郭國文18日在民進黨21名公職陪同下，登記參選台南市黨部主委。（取自郭國文臉書） 中評社台南4月18日電／民進黨台南市黨部主委選舉登記第3天，截至17日，僅湧言會、前市議員陳金鐘於16日率先完成登記。賴系推派“立委”郭國文於18日下午由綠委林宜瑾、林俊憲、賴惠員及正副議長邱莉莉、林志展等21名公職人員陪同下登記參選。郭國文說，這是大家展現對黨的共同期待，希望走出新的局面。



民進黨台南市黨部主委選舉被視為2026市長選舉黨內初選前哨戰。“正國會”陳亭妃、賴系林俊憲、湧言會王定宇都有意願爭取下屆台南市長黨內提名，也讓黨部主委選舉備受矚目。



隨著陳亭妃15日公開表態不會推派任何“代理人”參選主委，今天以前僅湧言會陳金鐘完成登記，郭國文則在今天下午完成登記，一度盛傳有可能參選的台南市體育總會射擊委員會主委蔡岳勳也確定不登記參選。綠營人士分析，南市黨部主委這局，極可能由陳金鐘與郭國文對決。



郭國文今日在綠委林俊憲、林宜瑾、賴惠員、台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展及市議員陳秋宏、郭鴻儀、蔡筱薇、林依婷、李宗翰、周嘉韋、沈家鳳、王宣貿、沈震東、黃肇輝、謝舒凡、李啟維、朱正軒、蔡蘇秋金、蔡麗青、余柷青共21名公職陪同下登記參選，展現出跨派系團結挺台南的氣勢。



郭國文指出，2024是民進黨受挫的一年，儘管中央延續執政，但“立委”席次失守造成朝小野大的局面，許多優秀同志沒有連任，造成民進黨培植人才的斷層。身為黨的一份子在心痛心驚之餘，不得不思考，長期與人民站在一起，堅定守護台灣的民進黨為何被人民拒絕？除了反省，也需盡責提出觀點並務實的改進。所以決定參選黨部主委！

