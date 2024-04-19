陳政忠：520前中美密集溝通有助台海穩定

無黨籍10連霸台北市議員陳政忠接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月19日電（記者 張穎齊）賴清德5月20日就職前，中美就台灣議題密集接觸。無黨籍10連霸台北市議員陳政忠接受中評社專訪表示，中美在賴清德上任前密集互訪、熱線等，他認為有助於台海和平穩定，美國當然不希望台海有發生不可控的局面，因此賴清德就任初期應也會想穩定台海和平，延續蔡英文路線。



美國“國防部長”勞埃德‧奧斯汀（Lloyd Austin）16日與中國“國防部長”董軍視訊通話，重申台海穩定的重要性。美國國務院同日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在近期再度出訪大陸，預計將再向大陸重申美方的兩岸立場。



陳政忠，出生於台北市，美國加州大學公共行政研究所、政治大學公共行政研究所市政班、銘傳大學管理研究所碩士，10連霸台北市第一選區（北投、士林）議員（1985年迄今共38年），曾加入過國民黨，歷任國民黨中央委員、台北市議員黨團書記長，是目前台北市議會最資深議員，屬本土派。女兒陳怡潔是前親民黨“立委”，母親林盡為《自由時報》創辦人林榮三的胞姊。



陳政忠表示，賴清德未來公布的相關“國防”、“國安”系統人士，應都會遵循蔡英文路線，沿用原本的人，他認為賴520上任後，外交、“國防”政策不會做出重大改變，也不該做出重大改變，因穩定兩岸台海和平安定，是大家共同要承擔的責任，不能貿然改變現況。



陳政忠說，在賴清德520就職前，中美之間密集互訪、熱線等，對台海穩定安全是有幫忙的，他不擔心賴清德就任時，台海會發生重大改變與衝突，他會比較樂觀看，賴剛上任也會希望穩定海峽兩岸，以和平為首要任務。



如何觀察出賴清德上任初期也想台海穩定？陳政忠說，比如傳出海基會董事長是“行政院副院長”鄭文燦接任，他瞭解的鄭文燦，為人處事圓融、有彈性、靈活，就任海基會董事長，是適才適所，能突破過去兩岸之間把門關閉的僵局。若兩岸持續過去的意識形態，是沒有幫助的，賴清德在安排鄭文燦的這波人事，是可讓人期待。且鄭文燦過去在桃園市長任內，有成立桃園市政府兩岸事務小組，與對岸有互動管道，相對於民進黨其他檯面上人物，比較有與對岸互動的經驗。