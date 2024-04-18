馬祖莒光山海一家海館落成　盼帶動觀光產業

馬祖西莒觀光指標建築“山海一家海館”。（莒光鄉公所臉書） 中評社連江縣4月18日電／馬祖西莒觀光指標建築“山海一家海館”今日舉行落成典禮。該館具旅宿、文創空間、零售店舖與旅遊服務中心等機能，未來將對外募集營運商，盼能帶動莒光觀光產業發展。該館自2020年發包，歷經三年半興建完工，總經費1億2800萬元新台幣。



連江縣政府、莒光鄉公所及馬管處地方各界代表一同見證莒光鄉新地標落成，連江縣政府陳冠人副縣長、連江縣議會張永江議長、莒光鄉陳樂禮鄉長、連江縣陳貽斌議員、莒光守備大隊林育民大隊長、馬管處黃勢芳處長及莒光鄉代會主席史麗彬及民意代表、村長、莒光鄉親等百餘人參加，見證莒光鄉歷史性一刻，也期許地標性建築物的啟用，進而帶動莒光地區觀光發展。



連江縣交通旅遊局指出，山海一家海館原址為舊莒光鄉公所，後轉為傳統市場，但因建物本身年久失修，在多方爭取下以新台幣1億2800萬元，改建為兼具旅館、商場、旅遊服務之建築，並於2020年發包興建。3年半期間，經歷疫情期間建材大幅上漲、莒光地區貨運不穩等狀況，仍排除萬難完工。



交旅局表示，山海一家海館與由馬祖“國家”風景區管理處委外經營之民宿“山海一家山館”為同一設計師設計，2館佇立於西莒青帆村之上，命名取其寓意“山為其背、海為其景、登高望遠、山海一家”。



交旅局說，目前西莒民宿3家（包括山海一家山館），不足以應付旺季需求，故規劃為以旅館為中心的多目標空間，1至2樓為市場、活動廣場與店舖、3樓旅客服務中心及停車場、4至7樓智慧商旅與長住型旅館，合計15間客房，取得相關許可後，將開始對外招募廠商營運。



出席落成典禮的連江縣副縣長陳冠人強調，未來山海一家海館除成為旅遊服務據點外，透過智慧商旅與長住型旅館營運，帶動地方觀光業服務品質提升，市場更能展售在地特色商品，進而促進莒光整體觀光產業發展。

