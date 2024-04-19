中評專論：兩岸冰封　鄭文燦有無用武之地嗎

鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社台北4月19日電（評論員 林淑玲）鄭文燦內定出任海基會董事長，民進黨人士皆叫好，皆稱是賴清德藉此向陸方表達善意。倒是鄭文燦自己很清楚，他簡訊回覆記者詢問時只淡淡表示，“春暖花開比較重要”。的確，以現在的兩岸關係，台灣哪個政府職務誰來做都是其次，重要在賴清德怎麼做。



蔡英文2016上任未接受九二共識，大陸中斷與台灣的所有官方交流，兩岸冰封。在這樣的情況下，陸委會、海基會由誰當家都一樣。蔡任內用了三位海基會董事長，包括田弘茂、張小月、李大維，都是一時之選，身段柔軟，把兩岸關係掛在嘴上，依舊敲不開大陸的大門。換言之，蔡英文上任迄今，台灣海基會與大陸海協會已中斷接觸8年，賴清德520上任後若想恢復兩岸兩會往來，須有共同政治基礎，須先破冰。



馬政府任內，兩岸簽了23項協議，當時的海基會董事長江丙坤、林中森都經常赴大陸交流、拜訪台商，兩岸交流熱絡。蔡政府上任後，海基會絕大多數功能都廢了，宏偉的大樓發揮不了作用，成了冷機關，接下來鄭文燦若確定接這個位置，他能不能有事可做，完全取決定賴清德。如果賴不調整“台獨”路線，再長袖善舞的鄭文燦還是無用武之地。



賴清德最近陸續發布新人事，從用人的脈絡仍無法準確觀察出賴的政策意向。例如，他用了很柔軟，過去也曾與大陸交流的鄭文燦掌海基會，但“國安”、防務部門都是鐵桿“台獨”當家。賴的副手蕭美琴、“行政院副院長”鄭麗君都是綠到出汁。

