520前夕　南投民安演習模擬兩岸開戰矚目

南投縣民安10號演習模擬戰時指揮中心，軍方說明戰報。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月19日電（記者 方敬為）台軍方自11日起陸續在11個縣市辦理“民安10號演習”，18日在南投縣登場，模擬解放軍攻台戰時應變處置，值得注意的是，情境想定緊扣金門水域情勢，台方偵蒐解放軍在金門、馬祖水域活動異常，出現兵力集結態樣，並將時間點設定在6月、7月份對台發動攻勢，雖然沒有說明年份，但因為演習時間點在賴清德520就職前夕，格外引人聯想。



因應外部形勢，及強化地方政府於戰時景況下各項應變作為，台軍方宣布，今年度全民防衛動員暨災害防救“民安10號”演習將於11日起，由桃園市、南投縣、彰化縣、屏東縣、嘉義縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、新北市、高雄市依序辦理。



南投縣民安10號演習，18日上午先在草屯鎮中原國小兵棋推演，由副縣長王瑞德主持，下午2點40分至4點則在草屯鳥嘴潭人工湖展開綜合實作演練，國民黨縣長許淑華出席擔任演練指揮官，先執行風災應變演練，接續執行戰時聯合應變指揮管制中心開設，以戰時複合式災害防救為主軸，進行防空警報發布後各項戰時複合式災害應變作為。



演練情境包括重要設施遭攻擊、指揮中心建立、防空避難、大批傷患救治等，並動員直升機、搜救艇、車輛載具陸海空操演，加上爆破及煙霧，場面逼真。共26項演練情境，動員約千人、各式車輛百餘輛、直升機1架、搜救艇1艘。



值得關注的是，台軍方想定的解放軍攻台情境，正巧與今年2月14日金門水域陸籍船隻翻覆事件有關，軍方先是在6月份（未設定年份）陸續偵查到解放軍在金門、馬祖水域活動異常，有大量船隻部署，並在7月下旬展現武力攻台企圖。



軍方說明情境指出，解放軍透過聯合兵種演習，演練空中突襲，並模擬島嶼封鎖及奪島作戰，持續在金、馬及台海上空進行夜間飛行炸射訓練，並利用無人機及偵察機收集台方情報，且海、空活動日益頻繁，有集結兵力之跡象，同時台方也收到歐美“友邦”之緊急情報顯示，即將發動攻擊，台灣方面須嚴防解放軍“以演轉戰”對台發動攻勢。



由於今年民安10號演習時間點剛好在賴清德520就職前夕，情境想定緊扣近期兩岸事件，且聚焦台海戰事應對，並設定可能在6、7月份開戰，受到矚目。