何振盛語中評：國民黨不應迴避統一論述

佛光大學樂活產業學院院長何振盛。（中評社 資料照） 中評社新竹4月19日電（記者 盧誠輝）佛光大學樂活產業學院院長何振盛教授接受中評社訪問認為，兩岸不可能繼續維持現狀100年，國民黨不應該抱持鴕鳥心態，對兩岸關係要有立場與行動，否則會落得裡外不是人，讓外界認為國民黨跟民進黨一樣，都只是美國的棋子。



何振盛強調，國民黨應大膽去主張支持兩岸和平統一，或許論述的說法可以婉轉一些，但不應該再去迴避這樣的問題，像馬英九訪陸就代表馬對兩岸關係的立場，國民黨應該樂觀其成，而不適刻意去迴避。因為至少到現在國民黨仍然支持“中華民國憲法”，而“中華民國憲法”是“統一憲法”。



何振盛，政治大學中山人文社會科學研究所博士，專長政黨政治、兩岸關係研究、台灣變遷、憲法與憲政，曾任“外交部”駐越南代表處秘書、第三屆“國大代表”、新黨副秘書長、草山行館執行長、林語堂故居執行長。現任佛光大學樂活產業學院院長、未來與樂活產業學系教授兼系主任、台灣對外關係研究暨發展協會理事長。



何振盛表示，習馬二會這次把重點放在兩岸青年，對未來兩岸關係影響會很大，因為台灣雖然自詡為民主政治，但說穿了其實就是選舉政治，而青年人在每次選舉過程中都扮演很重要的角色，青年人因掌握話語權甚至會因此影響到中壯年族群的投票意向。

