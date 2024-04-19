中評關注：鄭文燦內定掌海基會兩個角度分析

傳出鄭文燦將可能出任海基會董事長。（府方資料照） 中評社台北4月19日電（記者 黃筱筠）傳出“行政院副院長”鄭文燦內定出任海基會董事長，綠營各派系一片看好。但蔡英文執政以來因為不承認九二共識，兩岸交流停擺，如果鄭文燦真的擔任海基會董事長，在台官方不承認九二共識狀態下，以及賴清德“台獨”務實工作者領導之下，鄭文燦擔任海基會董事長真的能帶來兩岸融冰嗎？



傳出鄭文燦擔任海基會董事長一職，可以從兩面相來看。一方面是從賴清德出發，一方面從鄭文燦方面。



以賴清德思考出發，由於“行政院”已經有親近人馬卓榮泰、鄭麗君擔任“正副院長”，如果現任“副院長”鄭文燦沒有出路，很可能得罪部分新潮流系挺鄭的人。但要怎麼安排？以目前傳出海基會董事長位置來看最適合，既管不到行政事務，位置又屬於“院長級”，還能對親近鄭文燦的黨內勢力有所交代。



且在蔡英文執政之下，這八年兩岸交流停擺，賴清德盤算鄭文燦就算到海基會可能也沒辦法有作為。如果真的讓鄭文燦走出兩岸交流的一條路，就算是一條小縫，那外界還是會算在“賴政府”頭上，這對賴清德來說，不見得不利，這個難題就先交給鄭文燦去煩惱。



傳出的賴清德“國安”名單，幾乎是從蔡英文“國安”團隊原班人馬，持續走蔡英文路線，還被蔡英文搶先一步發布。這代表蔡英文與美方不放心賴清德，現在兩岸民間交流的單位海基會，也傳派出蔡英文信任的鄭文燦來擔任，等於從外交、“國防”到兩岸，都還緊抓在蔡英文信任的人手裡。



從鄭文燦的角度思考，既然“內閣”其他位置沒得去，海基會董事長位置至少“位高”雖權不重，但能在兩岸上有所發揮。這也能持續讓鄭文燦抓住一個角色發揮，而且做得好，能見度非常高。以鄭文燦政治手段靈活，過去擔任桃園市長，連藍營都被鄭文燦“安撫”的很好。