林忠山：國民黨須思考建構中國命運共同體

文化大學教授林忠山分析國民黨路線問題。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月19日電（記者 張嘉文）習馬二會日前在北京舉行，馬英九基金會執行長蕭旭岑認為中國國民黨並未全力支持。中國文化大學政治系兼任教授林忠山向中評社表示，馬英九此行的成功該讓國民黨重新思考路線問題，到底是該等著民進黨執政的腐敗而取代上台，還是要靠真正的價值觀、使命感和強烈的民族觀，讓自己強大，這很重要。



林忠山也強調，台灣年輕人的未來應和中國在一起，站在世界的高點，台灣人基本上就是中國人，更是中國人的驕傲，實際上台灣過往對整個中國來講是有貢獻的，對大陸也有貢獻，譬如台商過去開疆闢土，就是對大陸在經濟發展上做出貢獻。



林忠山認為，國民黨需重新思考，如何去建構中國命運的共同體，這會是國民黨再生非常重要的關鍵。



林忠山為台灣大學政治學研究所博士，曾在2016至2017年擔任中國國民黨“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系兼任教授、中華泛藍協會理事長、三民主義大同盟秘書長。



林忠山接受中評社訪問，談到國民黨對於馬英九此次訪陸行的態度問題。他說，馬英九訪問大陸，習馬二會也順利落幕，這當然提供給國民黨一個重新思考路線的機會，必須看國民黨主席朱立倫是否會這樣想，有沒有那個眼光帶領國民黨重回長期執政。

