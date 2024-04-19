快評：鄭文燦盼兩岸交流　須先考慮如何登陸

中評社快評／傳出將出任台灣海基會董事長的鄭文燦，近日被問及此事時沒有正面回應，但表示期盼兩岸可以回到健康有序的交流，又說“春暖花開比較重要”。相關傳聞言之鑿鑿，鄭的回應也接近承認，很多人認為此一人事安排適才任所，是台方“善意”。



鄭文燦為台灣現任“行政院副院長”，被外界視為民進黨中對大陸抱持相對“開放”的中壯世代，是少數的“知中派”之一。鄭文燦在扁政府時代曾擔任海基會副秘書長、民進黨中國事務委員會發言人；在“行政院新聞局長”期間，曾負責處理兩岸新聞與文教交流；在桃園市長期間，桃市府設立兩岸事務小組，鄭文燦擔任召集人、時任副市長的現任陸委會主委邱太三擔任副召集人。自2018年3月起，鄭文燦出任中華港澳之友協會會長迄今。



台灣海基會現任董事長是李大維。民進黨2016年上台執政後，多由退休外交官擔任董事長，如田弘茂、張小月、李大維，另有許勝雄代理。因為民進黨拒絕接受“九二共識”，兩岸官方交流中斷，兩岸兩會不再往來，上述海基會董座，任上都是“過著閒雲野鶴的日子”。



台灣海基會與大陸海協會兩會制度性會談因1999年的“兩國論”事件而中止，經過長達九年的時間，至2008年國民黨重新上台執政後才得以恢復。2016年台灣政黨輪替，民進黨當局拒絕接受“九二共識”，兩岸官方接觸又再中斷，至今又過了8年時間。



大陸的立場是，兩岸兩會恢復商談必須先確認“九二共識”此一共同政治基礎、和由當局授權，上一次就是這樣。2008年5月26日，台灣海基會向大陸海協會發去的函，和三天之後海協會的覆函，裡面都明確點到，是在“九二共識”的基礎上重新恢復了商談。



鄭文燦期盼兩岸可以回到健康有序的交流，也期盼春暖花開。願望達成之前，鄭文燦須先考慮如何登陸，如何重啟兩岸兩會的制度性會談。而問題的關鍵是政治基礎，是授權商談的政治基礎，也即是否接受“九二共識”，而不是人。



的確，“春暖花開比較重要”；而有了“九二共識”，才談得上“春暖花開”，否則，執迷不改，換誰也是枉然。