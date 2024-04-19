中評關注：美日菲峰會推進亞洲版北約？

美日菲構建三邊安全機制引發新的亞洲版北約之憂 中評社華盛頓4月18日電（記者 余東暉）美日菲三國日前通過舉行峰會正式組建新的三邊聯盟機制，成為美國在亞太地區針對中國構築的“網格化”聯盟的組成部分。這使得人們更加擔心亞洲會否出現北約式的軍事聯盟。美國專家認為，這種可能性不大，但美國的確在構建對華包圍圈。



在美國智庫昆西研究所日前舉行的“美日菲峰會：加強威懾還是加劇衝突”線上研討會上，喬治·華盛頓大學教授望月（Mike Mochizuki）表示，不可否認，美國安全政策界確實有人希望看到亞洲版的北約，但是亞洲盟友是否願意在“亞洲版北約”上簽到，還不清楚。



​ 望月分析，北約成員如果遭遇進攻，會引發整個北約的軍事應對。而美國在亞太的盟友並沒有這種集體應對的承諾，美國與亞太盟友的國防協定比北約寬鬆。美國決策者知道在亞太地區邁向集體防衛協定有點不現實，但是明顯地美國在追求超過傳統的安全架構，追求一種“網格式”（lattice）的安全架構，通過深化軍演合作，共享國防產業技術，建立國防產業基礎設施，聯合應對區域緊急事態。但目前還沒有形成北約式的“硬承諾”。

​

​ 昆西研究所全球南方項目主任施多爾（Sarang Shidore）也認為亞洲版北約是非常不可能的。他指出，今天的亞洲與75年前北約成立時非常不同，今天的亞洲更具動態變化，即便是美國核心盟友也會追求自己的國家利益，不見得與美國完全校准。另外亞太國家與中國高度地互相依賴，不像歐洲現在與俄羅斯不那麼相互依賴。亞洲經濟複合體過去三四十年是相當成功的。