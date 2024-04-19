華潤科研院：將設生物檢測中心研發醫藥

中生科服董事會主席劉小林（中）說，公司將於園區建立一個先端生物科技平台。(大公報) 中評社香港4月19日電／大公報報導，港深創科園位處河套，憑借毗連深圳的地理優勢及獨特的創科生態圈，成功吸引多家企業。來自內地的華潤科學技術研究院亦是本次簽約的合作夥伴之一，計劃於香港設立生命健康、智能與數字化及新材料三個專業研究院。研究院常務副院長支喆表示，此次選擇在港深創科園發展，是考慮到目前兩地政府在生命健康領域的政策特殊性，且河套地區的人才引進、投資等“綠色通道”也能輔助企業發展。



中生科服建癌症診斷治療平台



支喆說，研究院將設立生物檢測中心，建3萬平方呎實驗室，容納約200名人員，亦服務香港高校進行醫藥研發。



中國生物科技服務控股有限公司董事會主席劉小林說，特區政府在先進醫療方面的鼓勵政策，能讓經認證的先進療法在香港盡快投入使用；且在河套地區便利的跨境政策下，相信未來研究成果既能輻射內地、又能輻射到其他地區。公司致力於園區建立癌症診斷和治療一體化的先端生物科技平台，並計劃與日本公司Stella Pharma及Sumitomo Heavy Industries合作，引入首個硼中子捕獲療法（BNCT）技術，帶來200個就業機會。



港深創科園公司行政總裁馬惟善表示，港深創科園會盡用香港在創科的獨有優勢，除了完善的司法、極具吸引力的稅制及優越的上市集資渠道外，未來將在園區落地跨境《四流》政策，包括人才流、物流、資金流和數據流，令港深創科園成為世界級的知識樞紐及創科中心。