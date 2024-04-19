港機場研“一地兩檢”　賦能“內聯外引”優勢

上圖：議員、學者及業界均認為，如機場落實“一地兩檢”安排，可提升清關效率，助力鞏固香港國際航空樞紐地位。下圖：現時西九龍高鐵站已實施“一地兩檢”模式，有關經驗可供機場作為參考。（大公報） 中評社香港4月19日電／大公報報導，為優化粵港澳大灣區區域民航協同發展，助力大灣區建設世界級機場群，有建議在香港國際機場實施“一地兩檢”，借鑒廣深港高鐵先例，在香港機場設立內地口岸區，便利內地及海外旅客以香港作為中轉站，助香港機場“無縫銜接”內地航空網絡，進一步發揮作為國際航空樞紐的優勢。



議員、學者及航空業界均認為建議值得考慮，呼籲政府研究落實“一地兩檢”安排，賦能“內聯外引”優勢。運輸及物流局表示，香港機場是國際航空樞紐，客運模式如何能達至整體效益，須仔細研究；政府會繼續與機管局探討各種提升清關效率和與內地聯繫的可行措施。



國家“十四五”規劃支持香港提升國際航空樞紐地位，逾百名全國政協委員兩年前聯署提案，建議在香港國際機場實施“一地兩檢”，引起廣泛討論。參與聯署的全國政協常委唐英年早前透露，有關提案已獲國務院有關部委原則上同意。



提高通關效率 節省旅客時間



在香港實施“一地兩檢”早有先例，參考高鐵西九龍站的經驗，香港機場實行“一地兩檢”，可望大幅提高通關效率，大大節省旅客時間。此外，由於內地很多城市的機場沒有出入境關口，航班無法直達香港，若實行“一地兩檢”，將內地口岸區前移至香港機場，即使沒有口岸的內地機場，也可開通直達香港的航線，旅客直接在港完成出入境手續，使香港機場真正無縫銜接全國空網。



資料顯示，內地有200多個機場，香港機場理論上能與83個擁有出入境關口的內地機場建立航線，但截至去年衹有37個內地城市可直飛香港。



立法會議員張欣宇認為，若能在香港機場實施“一地兩檢”，不但便利人員往來，亦有助香港旅遊業發展，及提升香港國際航空樞紐地位，“立法流程已有先例，我不太擔心法律層面會耗時太長，但要在現有航站樓上劃出合適的功能分區並進行改造、要理順航班運作，需要嚴謹的技術論證，會是挑戰。”



可參考西九龍高鐵站經驗



香港中文大學航空政策研究中心政策研究及知識轉移主任袁志樂表示，隨香港機場擴建工程陸續落成，會較之前更有條件落實“一地兩檢”，但他關注，落實“一地兩檢”，意味完成所有出入境手續、轉機安排等運作都在香港機場進行，勢必增加航空公司及機場運作難度，需深入研究安排是否對本港航空業真正有利，“香港是國際航空樞紐，轉機效率很重要，‘一地兩檢’對轉機時間、航空公司及機場運作有何影響？能吸引多少內地城市飛到香港轉機？效益有多大？這些都要研究清楚。”



中山大學港澳珠三角研究中心教授鄭天祥認為，香港機場有條件實施西九龍高鐵站的“一地兩檢”模式，吸引內地未設航空口岸的中小型城市機場，開通直飛香港的航線，助力香港機場全面接入內地航空網絡，並激活內地航空市場潛能。但值得關注的是，香港機場的內地航線增多，或會與深圳、廣州機場的內地航線有重復，故需要加快建立國家層面的灣區民航統一協調與監管機構，統籌分配航權、航線等資源，避免同質化競爭，提升灣區機場群整體效益。



內地民航專家李瀚明表示，高鐵經驗顯示，“一地兩檢”等通關機制創新，方便港人前往不同地方公幹消閒之餘，亦便於內地旅客來往本港。香港機場實施“一地兩檢”有助香港更好連接內地城市，亦可吸引更多中外旅客經本港往來內地和海外地方，有利鞏固及發展香港的國際樞紐地位。惟他認為，在香港機場實行“一地兩檢”相較高鐵西九龍站而言，牽涉更複雜的法律和實踐問題，需要進一步討論。



運輸及物流局表示，特區與內地之間的陸路口岸已有實施“一地兩檢”的先例，新皇崗口岸正積極研究推行便民的“合作查驗、一次放行”查驗模式。至於香港國際機場，考慮到其連接不同目的地的國際航空樞紐地位，當中涉及的客運模式如何能達至整體效益，必須仔細研究。



運輸及物流局又提到，一直與機管局合作集中資源，推展多項增值措施，以提升機場的清關效率和與內地的連系，例如發展香港機場與大灣區其他城市之間的多式聯運網絡、開通“經珠港飛”直通客運服務等。政府會繼續與機管局探討各種提升清關效率和與內地連系的可行措施，並將“經珠港飛”推廣至更多內地城市，轉飛包括香港沒有直航的內地城市，從而結合香港機場的國際航空網絡和珠海機場的國內航空網絡，形成強大協同效應。