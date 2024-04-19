存款年增200萬　綠委黃捷：禁得起檢驗

綠委黃捷。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月19日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯因大姑夫婦涉嫌詐騙、洗錢案遭牽連，但綠營卻質疑徐巧芯全身行頭超過數十萬元（新台幣）。民進黨“立委”黃捷還質疑徐巧芯年增415萬收入，金流可疑。對此，媒體人朱凱翔試算後指出，徐巧芯夫妻一起賺，財產年增400萬並沒有甚麼問題。反指黃捷的存款是年增快200萬元，“不是差不多嗎？妳是在叫什麼”？



黃捷今天在“立法院”受訪時說，公職人員的收入很單純，議員年薪是220萬元左右，加上她在2022年選議員時是高雄最高票，有80幾萬選舉補助款，因當時無黨籍不用上繳，她當年收入就有300萬。她強調自己沒有其他收入、奢豪興趣，不太花什麼錢，就是養自己跟一隻貓而已，所以這樣存款都很合理。加上她有定期定額買ETF，多了一筆小小的被動收入。她的財產非常透明、單純，都是合理範圍，禁得起檢驗。



黃捷說，她的生活很簡單，平常花錢會有毫不猶豫、不手軟的時候，就是花在她的貓身上。例如買貓咪跳台、比較貴的飼料，花在養貓的開銷，她比較不心軟。對於自己的生活，“像我現在身上也是穿UNIQLO”，是大家常見的牌子，一比就知道，相信不會有人想討論她的OOTD（Outfit of the Day，指當日穿搭），因為真的太無聊了。



黃捷指出，徐巧芯會被大家質疑，還是因為她增加的收入金額，加上她的生活看起來比較豪奢，比較是入不敷出，怎麼身上還可以有這麼多精品？這是徐巧芯需要說明清楚的重點。