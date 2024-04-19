金管局：首季涉銀行騙案投訴174宗

中評社香港4月19日電／香港商報網報導，金管局今年首季收到174宗與騙案相關的銀行投訴個案，按季下跌三成。其中，未經授權信用卡交易，首季接獲86宗相關的銀行投訴，按季下跌四成。不過，金管局副總裁阮國恒指出指出，各種形式的詐騙在香港以至世界各地仍然十分猖獗，最新案例牽涉境外受害人遭騙徒“二次傷害”。



金管局透露，有境外人士資產被盜，其後遇上自稱“律師”的人士聲稱可代追討款項，並將受害人加入即時通訊應用程式群組，聲稱與金管局及一家金融機構直接溝通，可透金融機構平台取回款項。受害人向平台繳付稅款及費用共逾2萬美元後，懷疑受騙，向金管局求助。



另一宗境外人士懷疑受騙個案中，有自稱“律師行”附上以金管局名義發出的文件，聲稱已追蹤到相關騙款，如要取回騙款，受害人需要繳付解凍費用。



此外，有賣家在網上拍賣平台放售物品，騙徒訛稱對貨品有興趣，並向賣家發送包含超連結的電郵，表示已向對方付款並指示賣家“撳Link收錢”。賣家“撳Link”後被轉移至欺詐網站並輸入了個人網上銀行的登入名稱及密碼，最終被騙徒轉走戶口內的資金。



金管局表示，將繼續推動業界運用科技、數據及網絡分析技術加強打擊詐騙及金融罪行的能力，並加強公眾宣傳教育，積極透過不同渠道進行公眾教育工作。當發現新的行騙手法時，會盡快通過各種渠道發放，包括新聞媒體及社交媒體，提醒市民防範騙案。