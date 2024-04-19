觀光大咖聚集飆罵爭大陸團　30多藍委力挺

國民黨團總召傅崐萁召開“振興台灣觀光相關產業座談會”。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日召開“振興台灣觀光相關產業座談會”，相關產業界代表多達160人出席，更有超過30名藍委出席力挺業者，顯示傅崐萁強大的動員力道。由於台“交通部”觀光署在書面報告中稱，取消台客赴陸旅遊對產業影響有限，引發業者在會上飆罵。



傅崐萁今日召開在“立法院”召開“振興台灣觀光相關產業座談會”，包括旅行商業同業公會聯合會、旅行業品質保障協會、台北市觀光發展協會、旅館商業同業公會聯合會、遊覽車客運業品質保障協會、導遊協會、台灣精品協會、中華海峽兩岸餐飲連鎮經營協會等產業界代表共160人出席。



藍委也大批到場力挺業界，到場的藍委包括鄭正鈐、林思銘、柯志恩、萬美玲、林倩綺、游顥、廖先翔、顏寬恒、蘇清泉、謝龍介、翁曉玲、黃健豪、許宇甄、鄭天財、邱鎮軍、王育敏、呂玉玲、廖偉翔、張嘉郡、陳菁徽、羅明才、林沛祥、馬文君、張智倫、牛煦庭、吳宗憲、塗權吉、陳玉珍、葛如鈞、羅廷瑋、王鴻薇、楊瓊瓔等超過30人。



與會的政府官員則有“經濟部次長”林全能、“交通部次長”林國顯、陸委會副主委李麗珍。



傅崐萁到場時親切向業界代表揮手問候，大家也鼓掌歡迎傅進場，接著傅崐萁坐上主席台，向現場介紹與會的藍委，業界代表也給藍委熱烈的掌聲，顯示對藍營有著高度期許，盼再度打開兩岸觀光活水。



傅崐萁指出，這場座談會希望解決全台基層業者的困境，會有強大的監督機制，讓所有部會動起來協助產業。從兩岸斷線到現在已經8年，觀光產業非常辛苦，我們再次向基層的努力表達肯定，但大家更需要公家力量的支持，我們一定全力投入當大家的靠山。

