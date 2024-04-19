鄭文燦掌海基會　謝龍介：顯示賴願往中間靠

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月19日電（記者 黃筱筠）傳出“行政院副院長”鄭文燦將接任海基會董事長，這是否未來兩岸會大開放、大交流？中國國民黨“立委”謝龍介今天受訪說，不會大開放，也不會大交流，但是顯示了賴清德得票僅有四成，願意往中間靠攏。只要對台灣跟兩岸來說能和平或是交流，都是好事，我們是樂觀其成。



至於“立法院”藍綠陣營都甲級動員要表決，會不會擔心發生衝突？謝龍介表示，不會衝突，民進黨時刻都想要利用衝突獲取利益，希望民進黨體認到，不願意讓你們席次過半，就是希望民進黨回到理性中道。三黨都不過半就是這樣的意思，而賴清德願意往中間靠攏，但是民進黨團好像沒有體認到，執政黨應該要跟在野黨合作。



他強調，未來治國良方美策，都要朝野有共同認知才會通過，要在“立法院”發起對抗，是有意、無意要扯賴清德後腿。如果民進黨派系之爭與政治利益鬥爭，延續到“國會”新政府那是人民的悲哀跟不幸，希望民進黨懸崖勒馬。



民進黨抨擊國民黨年金版本會讓公庫減少收入，謝龍介表示，社會改革照顧年輕人是一個目標，但是對於過去為台灣土地奉獻的人，朝野都可以面對，希望任何年金改革都要理性面對。