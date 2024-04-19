氣象達人彭啟明掌“環境部”從拔鵝毛談徵碳費

彭啟明回應媒體提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月19日電（記者 鄭羿菲）準“行政院長”卓榮泰19日公布第四波“內閣”名單，其中又以“氣象專家”、準“環境部長”彭啟明為黑馬，引起關注。媒體近5成提問都鎖定彭啟明，面對艱澀的向產業界“徵收碳費”議題，彭啟明則以幽默的話語說明，碳費不是從肥鵝上多拔毛，或瘦鵝就不拔，而是以減碳為目的，形成綠色成長戰略。彭此一比喻展現其出身業界的生動話語能力。



彭啟明於1970年生於桃園縣觀音鄉，從大學到博士都就讀中央大學大氣科學系所，畢業後曾在中央大學擔任博士後研究員和清雲科技大學任教。後來在創投公司創業比賽獲獎並投資和其博士班指導教授林能暉的幫助下，於2003年成立台灣第一家民間氣象公司“天氣風險管理開發公司”並任總經理。



卓榮泰19日上午在台北國際會議中心公布第四波“內閣”名單，“環境部長”由氣象專家彭啟明出任，“勞動部長”由“行政院秘書長”何佩珊接掌，“衛福部長”為前“立委”邱泰源，“客委會主委”為台南市“客委會主委”古秀妃，“原民會主委”則是原住民族發展中心主任曾智勇升任。



彭啟明回憶道，賴清德擔任台南市長期間，曾多次邀請他去台南市政府分享氣候變遷議題，因此而結識。他跟賴清德算是君子之交，在台灣氣候聯盟成立時，他也感謝賴清德推了一把，將8個大企業齊聚在一起。

